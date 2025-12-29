Десятки людей пришли проститься с Верой Алентовой

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе Архангельской области.
В 1965-м окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина.
На фото: Вера Алентова в спектакле "Все о нашем доме".
В кино Алентова дебютировала также в 1965 году. Всего на ее счету более 30 ролей.
На фото: Вера Алентова и Анатолий Лобоцкий в фильме "Зависть богов".
В 1983 году на экраны вышел фильм Юлия Райзмана "Время желаний". За роль Светланы в этом фильме Алентова стала лауреатом Государственной премии РСФСР.
Наибольшую известность актрисе принесла роль Катерины Тихомировой в фильме "Москва слезам не верит", который снял ее муж Владимир Меньшов. Картина была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Алентова прожила в браке с режиссером более 50 лет, вплоть до его смерти в 2021 году. У них есть дочь— Юлия Меньшова, известная российская телеведущая и актриса.
Еще одной работой супружеской пары стала фарсовая комедия "Ширли-мырли" (1995), в которой Алентова выступила сразу в четырех ролях.
Заметным событием стал фильм Юрия Кары "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева.
Алентова сыграла в этой картине завуча Валендру.
На сцене Театра имени Пушкина Алентова прослужила 60 лет.
На фото: Вера Алентова в роли Генриетты Карловны в спектакле "Семейка Краузе".
В 2022 году состоялась премьера спектакля "Мадам Рубинштейн". Художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев поставил пьесу австралийского драматурга Джона Мисто специально к 80-летию актрисы.
В последнее время Алентова также играла в спектакле "Ложные признания" (госпожа Аргант).
В 1992 году Алентовой присвоили звание народной артистки России. Она также награждена орденами и медалями, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.
"Она исполняла роли советских женщин, современных россиянок, женщин светского общества, западных и буржуазных — во всем этом проявлялась ее человечность и крупность характера, крепкий и противоборствующий дух" — так рассказали об Алентовой в Школе-студии МХАТ.
