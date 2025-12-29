Рейтинг@Mail.ru
Прощание с Верой Алентовой состоится в театре имени Пушкина - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:33 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/alentova-2065252763.html
Прощание с Верой Алентовой состоится в театре имени Пушкина
Прощание с Верой Алентовой состоится в театре имени Пушкина - РИА Новости, 29.12.2025
Прощание с Верой Алентовой состоится в театре имени Пушкина
Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоится в московском театре имени Пушкина в понедельник. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T00:33:00+03:00
2025-12-29T00:33:00+03:00
культура
россия
москва
котлас
вера алентова
евгений писарев
владимир маяковский
департамент культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064608035_0:67:2970:1738_1920x0_80_0_0_308775b7ff8486d37ba6e31d9f809f29.jpg
https://ria.ru/20251226/teatr-2064914576.html
https://ria.ru/20251225/alentova-2064739582.html
https://ria.ru/20251226/alentova-2064968119.html
https://ria.ru/20251225/ljubimov-2064695519.html
россия
москва
котлас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064608035_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_9cfdee965f3f32782bfbf3675da0f3f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, котлас, вера алентова, евгений писарев, владимир маяковский, департамент культуры, вгик, умерла вера алентова, культура
Культура, Россия, Москва, Котлас, Вера Алентова, Евгений Писарев, Владимир Маяковский, Департамент культуры, ВГИК, Умерла Вера Алентова, Культура
Прощание с Верой Алентовой состоится в театре имени Пушкина

Прощание с актрисой Верой Алентовой пройдет в Москве в театре имени Пушкина

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Актриса Вера Алентова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоится в московском театре имени Пушкина в понедельник.
Алентова скончалась в четверг, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Театр имени Пушкина отменил два спектакля в день прощания с Алентовой
26 декабря, 15:41
Церемония прощания с актрисой начнется в 11.00 мск в театре имени Пушкина. Затем ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем - режиссером Владимиром Меньшовым.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Веры Алентовой, отметив, что та была душевно щедрым человеком, играла талантливо, многие годы посвятила театру. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что фильмы с её участием стали классикой и вошли в золотой фонд кино.
Помощник президента России Владимир Мединский назвал Алентову выдающейся актрисой, которая останется в памяти россиян всегда молодой и энергичной. Созданные актрисой образы отличались глубиной, искренностью и поразительной силой, заявили в министерстве культуры РФ.
Женщина оставляет цветы у афиши спектакля Мадам Рубинштейн в Театре имени Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
У портрета Алентовой у театра имени Пушкина образовался стихийный мемориал
25 декабря, 22:59
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Алентова оставила большой след в душе зрителей и отечественной культуре. Департамент культуры Москвы заявил, что она посвятила себя сцене и искусству.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Алентовой, подчеркнув, что она имела честь быть с ней знакомой.
Театр имени Пушкина в четверг посвятил показ юбилейного спектакля "И будет театр!.." в честь 75-летия театра памяти Алентовой. Во втором акте спектакля на экранах появились портреты актрисы, а на сцену вышел художественный руководитель театра Евгений Писарев. Он подчеркнул, что Алентова 60 лет была предана театру имени Пушкина: она служила в нем, была его звездой и "в какой-то степени даже символом этого театра". По словам худрука, Алентова должна была рассказать в своем монологе об успехе спектакля "Я - женщина", поставленного в театре в 1980-е годы, о работе с режиссером Борисом Морозовым, о том, "как он развернул театр в сторону современности", какие спектакли поставил, а также о последовавших творческих неудачах и других "деликатных моментах, которые театр не смог принять". Спектакль завершился своего рода семейным портретом: артисты вышли на поклон, часть из них заняла места в зрительном зале на сцене, являвшемся частью декораций постановки. Место рядом с худруком Писаревым, которое должна была занять Алентова, осталось пустым.
Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Театр имени Пушкина подтвердил похороны Алентовой на Новодевичьем кладбище
26 декабря, 18:41
Позже театр заменил запланированный на 5 января спектакль "Мадам Рубинштейн", в котором главную роль исполняла Алентова, на постановку "Семейка Краузе". О заменах последующих спектаклей, в которых должна была играть актриса, сообщат позднее.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Афиша спектакля Мадам Рубинштейн в Театре имени Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Алентова до последних дней блистала на сцене театра, рассказала Любимова
25 декабря, 18:13
 
КультураРоссияМоскваКотласВера АлентоваЕвгений ПисаревВладимир МаяковскийДепартамент культурыВГИКУмерла Вера АлентоваКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала