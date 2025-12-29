Прощание с Верой Алентовой состоится в театре имени Пушкина

Позже театр заменил запланированный на 5 января спектакль "Мадам Рубинштейн", в котором главную роль исполняла Алентова, на постановку "Семейка Краузе". О заменах последующих спектаклей, в которых должна была играть актриса, сообщат позднее.

Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.