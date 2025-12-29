https://ria.ru/20251229/aktrisa-2065441086.html
Актриса Кристина Цветкова заявила, что ее избили в столичном фитнес-клубе
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Актриса театра и кино Кристина Цветкова рассказала, что стала жертвой нападения в фитнес-клубе в Москве, нападавшую рассердила игравшая на телефоне актрисы музыка.
По словам актрисы, инцидент в одном из столичных фитнес-клубов произошел вечером 18 декабря.
"Я сидела в раздевалке спортзала после бокса, выкладывала видео в соцсети, и у меня заиграла музыка в телефоне, в этот момент ко мне подходит женщина и начинает в грубой форме говорить мне, чтобы я ее выключила, хотя и в спортзале играет музыка фоном. Я вежливо поинтересовалась, чем я ей мешаю, она ругалась матом, в какой-то момент эта ненормальная женщина начинает уходить, берет палку для обуви, бежит на меня и начинает меня ею бить", - сообщила актриса в видеообращении в соцсетях.
По словам Цветковой, в раздевалке находились две свидетельницы, которые пытались позвать на помощь, однако нападавшая женщина сразу скрылась. Актриса также рассказала, что друзья помогли ей вызвать скорую помощь и полицию.
Она добавила, что избившая ее женщина написала ответное заявление в полицию, обвинив в нападении Цветкову.