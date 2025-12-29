Актриса Кристина Цветкова заявила, что ее избили в столичном фитнес-клубе

"Я сидела в раздевалке спортзала после бокса, выкладывала видео в соцсети, и у меня заиграла музыка в телефоне, в этот момент ко мне подходит женщина и начинает в грубой форме говорить мне, чтобы я ее выключила, хотя и в спортзале играет музыка фоном. Я вежливо поинтересовалась, чем я ей мешаю, она ругалась матом, в какой-то момент эта ненормальная женщина начинает уходить, берет палку для обуви, бежит на меня и начинает меня ею бить", - сообщила актриса в видеообращении в соцсетях.