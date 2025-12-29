ЗАЭС может быть запущена к середине 2027 года, заявил гендиректор

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Запорожская АЭС может быть запущена в середине 2027 года, если боевые действия прекратятся в ближайшее время, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев.

"Если завтра это (окончание боевых действия - ред.) случится, то в середине 2027 года мы готовы к пуску", - сказал он журналистам.

Галиев пояснил, что для ввода в эксплуатацию станции после окончания боевых действий потребуется решить ряд вопросов.

"Серьезные вопросы подготовки станции - это подпитка пруда-охладителя, подготовка железнодорожных путей, транспортировка различных материалов и многое другое. Сколько времени это займет? Не менее полутора лет нам потребуется для того, чтобы подготовить эннргоблоки к режиму генерации", - отметил он.

Накануне генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что первый энергоблок Запорожской АЭС полностью готов к дальнейшей эксплуатации.