ЗАЭС может быть запущена к середине 2027 года, заявил гендиректор - РИА Новости, 29.12.2025
12:17 29.12.2025
ЗАЭС может быть запущена к середине 2027 года, заявил гендиректор
ЗАЭС может быть запущена к середине 2027 года, заявил гендиректор
Запорожская АЭС может быть запущена в середине 2027 года, если боевые действия прекратятся в ближайшее время, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая... РИА Новости, 29.12.2025
днепр (река), энергодар, европа, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
Днепр (река), Энергодар, Европа, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
ЗАЭС может быть запущена к середине 2027 года, заявил гендиректор

Галиев: Запорожская АЭС может быть запущена в середине 2027 года

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Запорожская АЭС может быть запущена в середине 2027 года, если боевые действия прекратятся в ближайшее время, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев.
"Если завтра это (окончание боевых действия - ред.) случится, то в середине 2027 года мы готовы к пуску", - сказал он журналистам.
Линии электропередачи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Глава МАГАТЭ сообщил о временном прекращении огня в районе ЗАЭС
28 декабря, 15:40
Галиев пояснил, что для ввода в эксплуатацию станции после окончания боевых действий потребуется решить ряд вопросов.
"Серьезные вопросы подготовки станции - это подпитка пруда-охладителя, подготовка железнодорожных путей, транспортировка различных материалов и многое другое. Сколько времени это займет? Не менее полутора лет нам потребуется для того, чтобы подготовить эннргоблоки к режиму генерации", - отметил он.
Накануне генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что первый энергоблок Запорожской АЭС полностью готов к дальнейшей эксплуатации.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024 они находятся в режиме холодного останова.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ЗАЭС перешла на организационную структуру российских атомных станций
4 декабря, 11:03
 
Днепр (река)ЭнергодарЕвропаАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
