https://ria.ru/20251229/aes-2065292332.html
На первом энергоблоке Курской АЭС-2 начались пусковые операции
На первом энергоблоке Курской АЭС-2 начались пусковые операции - РИА Новости, 29.12.2025
На первом энергоблоке Курской АЭС-2 начались пусковые операции
Пусковые операции начались на первом энергоблоке строящейся Курской АЭС-2, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T09:24:00+03:00
2025-12-29T09:24:00+03:00
2025-12-29T09:26:00+03:00
курская область
россия
алексей лихачев
курская аэс-2
новости - ядерные технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870007082_0:276:3149:2047_1920x0_80_0_0_01ff525289b223f65bec6153213ca36b.jpg
https://ria.ru/20251111/aes-2054072893.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870007082_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b8b9259526f2adaa1230490e5df84a22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, алексей лихачев, курская аэс-2, новости - ядерные технологии
Курская область, Россия, Алексей Лихачев, Курская АЭС-2, Новости - Ядерные технологии
На первом энергоблоке Курской АЭС-2 начались пусковые операции
Лихачев заявил о начале пусковых операций на первом энергоблоке Курской АЭС-2