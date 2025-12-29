Рейтинг@Mail.ru
На первом энергоблоке Курской АЭС-2 начались пусковые операции - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 29.12.2025 (обновлено: 09:26 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/aes-2065292332.html
На первом энергоблоке Курской АЭС-2 начались пусковые операции
На первом энергоблоке Курской АЭС-2 начались пусковые операции - РИА Новости, 29.12.2025
На первом энергоблоке Курской АЭС-2 начались пусковые операции
Пусковые операции начались на первом энергоблоке строящейся Курской АЭС-2, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T09:24:00+03:00
2025-12-29T09:26:00+03:00
курская область
россия
алексей лихачев
курская аэс-2
новости - ядерные технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870007082_0:276:3149:2047_1920x0_80_0_0_01ff525289b223f65bec6153213ca36b.jpg
https://ria.ru/20251111/aes-2054072893.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870007082_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b8b9259526f2adaa1230490e5df84a22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, алексей лихачев, курская аэс-2, новости - ядерные технологии
Курская область, Россия, Алексей Лихачев, Курская АЭС-2, Новости - Ядерные технологии
На первом энергоблоке Курской АЭС-2 начались пусковые операции

Лихачев заявил о начале пусковых операций на первом энергоблоке Курской АЭС-2

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочие на строительной площадке Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области
Рабочие на строительной площадке Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Рабочие на строительной площадке Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пусковые операции начались на первом энергоблоке строящейся Курской АЭС-2, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
«
"Героический труд проделан нашими товарищами в Курской области, где начались пусковые операции на новом энергоблоке", - сказал Лихачев в новогоднем поздравлении работникам атомной отрасли России.
Строящиеся энергоблоки Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Глава "Росатома" рассказал о работе по пуску первого блока Курской АЭС-2
11 ноября, 04:48
 
Курская областьРоссияАлексей ЛихачевКурская АЭС-2Новости - Ядерные технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала