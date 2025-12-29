https://ria.ru/20251229/aeroporty-2065484460.html
Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме на фоне снегопада
Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" работают в штатном режиме на фоне снегопада в столичном регионе, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней. РИА Новости, 29.12.2025
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" работают в штатном режиме на фоне снегопада в столичном регионе, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней.
"МАШ (Международный аэропорт Шереметьево
- ред.) работает штатном режиме", - рассказали в аэропорту.
Представитель "Домодедово
" также отметил, что аэропорт обслуживает рейсы по расписанию.
"На данный момент, аэропорт работает штатно, выпуская и принимая воздушные лайнеры по расписанию", - отметил он.
Согласно онлайн-табло аэропортов "Внуково" и "Жуковский", они также принимают рейсы по расписанию, массовых задержек по погодным условиям не наблюдается.