18:17 29.12.2025
Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме на фоне снегопада
Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме на фоне снегопада

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево
Пассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" работают в штатном режиме на фоне снегопада в столичном регионе, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней.
"МАШ (Международный аэропорт Шереметьево - ред.) работает штатном режиме", - рассказали в аэропорту.
Представитель "Домодедово" также отметил, что аэропорт обслуживает рейсы по расписанию.
"На данный момент, аэропорт работает штатно, выпуская и принимая воздушные лайнеры по расписанию", - отметил он.
Согласно онлайн-табло аэропортов "Внуково" и "Жуковский", они также принимают рейсы по расписанию, массовых задержек по погодным условиям не наблюдается.
Уборка снега на Манежной площади в Москве после снегопада - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Москве ликвидируют последствия снегопада
