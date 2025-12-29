Пассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото

Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме на фоне снегопада

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" работают в штатном режиме на фоне снегопада в столичном регионе, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней.

"МАШ (Международный аэропорт Шереметьево - ред.) работает штатном режиме", - рассказали в аэропорту.

Представитель " Домодедово " также отметил, что аэропорт обслуживает рейсы по расписанию.

"На данный момент, аэропорт работает штатно, выпуская и принимая воздушные лайнеры по расписанию", - отметил он.