Зеленского на переговорах с Трампом посадили напротив портрета Елизаветы II
23:55 28.12.2025
Зеленского на переговорах с Трампом посадили напротив портрета Елизаветы II
в мире
шотландия
дональд трамп
владимир зеленский
елизавета ii
в мире, шотландия, дональд трамп, владимир зеленский, елизавета ii
В мире, Шотландия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Елизавета II
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом посадили напротив портрета покойной королевы Великобритании Елизаветы II, обратило внимание РИА Новости.
Переговоры проходят в обеденном зале резиденции Трампа Мар-а-Лаго, они продолжаются уже более 1,5 часов. Украинская делегация во главе с Зеленским сидит напротив портрета покойной королевы Елизаветы II.
Сам Трамп при этом ранее рассказывал, что его мать, уроженка Шотландии Мэри Трамп, была большой поклонницей королевы.
В миреШотландияДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕлизавета II
 
 
