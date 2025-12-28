Зеленский высказался об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Многое может решиться до конца года, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале, комментируя процесс урегулирования конфликта.
"Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года и многое может решиться до Нового года..." — говорится в публикации.
Он добавил, что многое зависит от партнеров.
Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
