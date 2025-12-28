Зеленский высказался об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Многое может решиться до конца года, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале, комментируя процесс урегулирования конфликта.



"Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года и многое может решиться до Нового года..." — говорится в публикации.