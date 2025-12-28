Рейтинг@Mail.ru
СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским перед встречей с Трампом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 28.12.2025 (обновлено: 17:24 28.12.2025)
СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским перед встречей с Трампом
СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским перед встречей с Трампом
Владимир Зеленский получил удар прямо перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, пишет Telegraph."Сотрудники Национального антикоррупционного бюро... РИА Новости, 28.12.2025
в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским перед встречей с Трампом

Telegraph: Зеленский получил удар от НАБУ перед встречей с Трампом

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский получил удар прямо перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, пишет Telegraph.

"Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыск в здании парламента в Киеве. Это стало новым ударом по Владимиру Зеленскому, который еще не оправился от последствий скандала с откатами в энергетическом секторе на сумму 76 миллионов фунтов стерлингов", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом
09:24
Издание указывает на наличие опасений, что новый виток расследования подорвет "легитимность" главы киевского режима в решающий момент, ведь он как раз надеется заручиться поддержкой США по жизненно важным вопросам.

В субботу в НАБУ сообщили, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду при голосовании в парламенте. Их имена и количество не раскрываются. Однако, как сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, среди тех, кому предъявили подозрение, есть Юрий Кисель, приближенный к Владимиру Зеленскому, и его бывший первый помощник Сергей Шефир.

Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом удивило Запад
08:29
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
 
 
