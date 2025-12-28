МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Западные союзники не в состоянии дать Украине те суммы, которые требует Владимир Зеленский на ее восстановление, заявил подполковник ВС США Даниэл Дэвис в эфире Youtube-канала.
"Ребята, 800 миллиардов долларов? Кто будет это оплачивать? Мы все уже наблюдали, как было тяжело Европейскому союзу найти 90 миллиардов на поддержку Киева до 2028 года. Тут почти в десять раз больше — откуда вы собрались их брать? Это гигантская сумма, и я не представляю, кто за все это будет платить", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что европейские страны на фоне собственных экономических проблем не могут позволить себе такие огромные затраты на поддержку Киева.
По информации украинских СМИ, глава киевского режима в среду представил проект плана по урегулированию конфликта. Среди его пунктов отказ отводить войска из российских регионов, но Москве при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия им решений сокращается в ходе наступательных действий ВС России.