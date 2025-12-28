Рейтинг@Mail.ru
"В десять раз больше": новое требование Зеленского вызвало удивление в США - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 28.12.2025 (обновлено: 17:16 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/zelenskiy-2065150869.html
"В десять раз больше": новое требование Зеленского вызвало удивление в США
"В десять раз больше": новое требование Зеленского вызвало удивление в США - РИА Новости, 28.12.2025
"В десять раз больше": новое требование Зеленского вызвало удивление в США
Западные союзники не в состоянии дать Украине те суммы, которые требует Владимир Зеленский на ее восстановление, заявил подполковник ВС США Даниэл Дэвис в эфире РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T11:14:00+03:00
2025-12-28T17:16:00+03:00
украина
киев
москва
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439028_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_d3e100643a0e1110222ae80c974747b9.jpg
https://ria.ru/20251227/zelenskiy-2065064944.html
https://ria.ru/20251228/tramp-2065124477.html
украина
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439028_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0422a2257ad48c3b8a6232e276749a99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, москва, в мире, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы сша, мирный план сша по украине, вооруженные силы рф, нато
Украина, Киев, Москва, В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы США, Мирный план США по Украине, Вооруженные силы РФ, НАТО
"В десять раз больше": новое требование Зеленского вызвало удивление в США

Дэвис: никто не даст Украине 800 миллиардов, которые просит Зеленский

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Западные союзники не в состоянии дать Украине те суммы, которые требует Владимир Зеленский на ее восстановление, заявил подполковник ВС США Даниэл Дэвис в эфире Youtube-канала.

"Ребята, 800 миллиардов долларов? Кто будет это оплачивать? Мы все уже наблюдали, как было тяжело Европейскому союзу найти 90 миллиардов на поддержку Киева до 2028 года. Тут почти в десять раз больше — откуда вы собрались их брать? Это гигантская сумма, и я не представляю, кто за все это будет платить", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"С кепкой в руке". Зеленского жестко высмеяли перед поездкой к Трампу
Вчера, 16:02
Эксперт подчеркнул, что европейские страны на фоне собственных экономических проблем не могут позволить себе такие огромные затраты на поддержку Киева.
В субботу Зеленский заявил, что для восстановления Украины после завершения конфликта Киеву понадобится 700-800 миллиардов, не уточнив, в какой валюте.
По информации украинских СМИ, глава киевского режима в среду представил проект плана по урегулированию конфликта. Среди его пунктов отказ отводить войска из российских регионов, но Москве при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия им решений сокращается в ходе наступательных действий ВС России.
В воскресенье президент США Дональд Трамп встретится с Зеленским во Флориде . В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Стало известно, что делал Трамп перед встречей с Зеленским во Флориде
02:51
 
УкраинаКиевМоскваВ миреВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВооруженные силы СШАМирный план США по УкраинеВооруженные силы РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала