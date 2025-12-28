Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом - РИА Новости, 28.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 28.12.2025 (обновлено: 13:41 28.12.2025)
Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом
Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
владимир зеленский
сша
киев
в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Киев
Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом

Зеленский обвинил Запад в недостаточной финансовой поддержке Украины

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Запад в недостаточной финансовой поддержке Украины перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира – Европы и Соединенных Штатов Америки. А это: ПВО – сейчас недостаточно, оружие – сейчас недостаточно", — говорится в публикации.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом удивило Запад
08:29
Кроме того, он вновь попросил денег, пожаловавшись на их дефицит.
Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским перед встречей с Трампом
13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАКиев
 
 
