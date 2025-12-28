Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Запад в недостаточной финансовой поддержке Украины перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в Telegram-канале.



"Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира – Европы и Соединенных Штатов Америки. А это: ПВО – сейчас недостаточно, оружие – сейчас недостаточно", — говорится в публикации.