Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Запад в недостаточной финансовой поддержке Украины перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира – Европы и Соединенных Штатов Америки. А это: ПВО – сейчас недостаточно, оружие – сейчас недостаточно", — говорится в публикации.
Кроме того, он вновь попросил денег, пожаловавшись на их дефицит.
Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
