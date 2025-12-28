В Киеве рассказали, что случится с Зеленским на встрече с Трампом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отказаться от встречи с Владимиром Зеленским из-за нового коррупционного скандала на Украине, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Ему надо возвращаться (На Украину — Прим. Ред.) или нет? Вот вопрос. Ну, сейчас Трамп ему может объяснит, а может Трамп вообще откажется с ним встречаться", — сказал эксперт.
Политолог отметил, что глава киевского режима сейчас находится в очень серьезной ситуации, обусловленной задержанием НАБУ депутатов Верховной рады и полным провалом на фронте.
"Сейчас практически идет крах этого всего", — резюмировал Соскин.
Ранее газета Le Monde обратила внимание на очередной громкий коррупционный скандал на Украине, вспыхнувший после отъезда Зеленского во Флориду на переговоры с Трампом.
В субботу в НАБУ сообщили, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. Их имена и число не раскрываются.