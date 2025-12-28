Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали, что случится с Зеленским на встрече с Трампом
01:55 28.12.2025 (обновлено: 01:56 28.12.2025)
В Киеве рассказали, что случится с Зеленским на встрече с Трампом
В Киеве рассказали, что случится с Зеленским на встрече с Трампом - РИА Новости, 28.12.2025
В Киеве рассказали, что случится с Зеленским на встрече с Трампом
Президент США Дональд Трамп может отказаться от встречи с Владимиром Зеленским из-за нового коррупционного скандала на Украине, такое мнение в эфире своего... РИА Новости, 28.12.2025
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
олег соскин
в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олег Соскин
В Киеве рассказали, что случится с Зеленским на встрече с Трампом

Соскин: Трамп может отказаться от встречи с Зеленским

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отказаться от встречи с Владимиром Зеленским из-за нового коррупционного скандала на Украине, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Ему надо возвращаться (На Украину — Прим. Ред.) или нет? Вот вопрос. Ну, сейчас Трамп ему может объяснит, а может Трамп вообще откажется с ним встречаться", — сказал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"С кепкой в руке". Зеленского жестко высмеяли перед поездкой к Трампу
Вчера, 16:02
Политолог отметил, что глава киевского режима сейчас находится в очень серьезной ситуации, обусловленной задержанием НАБУ депутатов Верховной рады и полным провалом на фронте.
"Сейчас практически идет крах этого всего", — резюмировал Соскин.
Ранее газета Le Monde обратила внимание на очередной громкий коррупционный скандал на Украине, вспыхнувший после отъезда Зеленского во Флориду на переговоры с Трампом.
В субботу в НАБУ сообщили, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. Их имена и число не раскрываются.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Четкий сигнал" Зеленскому от Путина и Трампа встревожил депутата Рады
Вчера, 14:44
 
