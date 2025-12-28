МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Завершение конфликта на Украине может привести к ренессансу Европы, пишет Financial Times со ссылкой на экономиста UBS Райнхарда Клюзе.
"В таком сценарии цены на энергоносители могут упасть, а инвестиции и экспорт вырасти. В сочетании с фискальными стимулами в рамках государственных программ расходов и потенциальным снижением уровня семейных сбережений это может даже запустить "положительный цикл" и "европейский ренессанс", — заявил эксперт.
Директор по инвестициям ABN AMRO Investment Solutions Кристоф Буше также отметил, что заключение мирного соглашения может "значительно снизить геополитическую неопределенность и укрепить доверие".
Данные получены из опроса Financial Times о подъеме европейских стран в 2026 году, в нем приняли участие 88 экономистов.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.