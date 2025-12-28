СМИ раскрыли, что произойдет в Европе после конфликта на Украине

"В таком сценарии цены на энергоносители могут упасть, а инвестиции и экспорт вырасти. В сочетании с фискальными стимулами в рамках государственных программ расходов и потенциальным снижением уровня семейных сбережений это может даже запустить "положительный цикл" и "европейский ренессанс", — заявил эксперт.