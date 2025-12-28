Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произойдет в Европе после конфликта на Украине
17:58 28.12.2025
СМИ раскрыли, что произойдет в Европе после конфликта на Украине
СМИ раскрыли, что произойдет в Европе после конфликта на Украине - РИА Новости, 28.12.2025
СМИ раскрыли, что произойдет в Европе после конфликта на Украине
Завершение конфликта на Украине может привести к ренессансу Европы, пишет Financial Times со ссылкой на экономиста UBS Райнхарда Клюзе. РИА Новости, 28.12.2025
в мире, россия, украина, европа, владимир путин, ubs, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, UBS, Мирный план США по Украине
СМИ раскрыли, что произойдет в Европе после конфликта на Украине

FT: завершение конфликта на Украине может привести к ренессансу Европы

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Завершение конфликта на Украине может привести к ренессансу Европы, пишет Financial Times со ссылкой на экономиста UBS Райнхарда Клюзе.
"В таком сценарии цены на энергоносители могут упасть, а инвестиции и экспорт вырасти. В сочетании с фискальными стимулами в рамках государственных программ расходов и потенциальным снижением уровня семейных сбережений это может даже запустить "положительный цикл" и "европейский ренессанс", — заявил эксперт.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
6 декабря, 19:17
Директор по инвестициям ABN AMRO Investment Solutions Кристоф Буше также отметил, что заключение мирного соглашения может "значительно снизить геополитическую неопределенность и укрепить доверие".
Данные получены из опроса Financial Times о подъеме европейских стран в 2026 году, в нем приняли участие 88 экономистов.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги ЕС и Украины перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В ЕС начали понимать бессмысленность украинской авантюры, заявила Матвиенко
Вчера, 14:36
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинUBSМирный план США по Украине
 
 
