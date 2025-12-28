В Госдуме рассказали, куда вложить 13-ю зарплату

https://ria.ru/20251228/zarplata-2065140198.html
В Госдуме считают, что 13-ю зарплату можно направить либо на депозит, либо купить гособлигации, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 28.12.2025
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Госдуме считают, что 13-ю зарплату можно направить либо на депозит, либо купить гособлигации, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Сейчас самые высокие проценты предлагают банки по депозитам, в том числе из-за высокой ключевой ставки, поэтому можно и там оставить свои средства", - сообщил депутат.
По его словам, можно инвестировать деньги и на фондовом рынке, например, в гособлигации и получить хорошую доходность с гарантированными выплатами.
"Тринадцатая зарплата", или новогодний денежный бонус - дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре.