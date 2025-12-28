Рейтинг@Mail.ru
08:37 28.12.2025 (обновлено: 08:43 28.12.2025)
В Госдуме рассказали, куда вложить 13-ю зарплату
В Госдуме рассказали, куда вложить 13-ю зарплату
анатолий аксаков, госдума рф
Анатолий Аксаков, Госдума РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Глава комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Глава комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Госдуме считают, что 13-ю зарплату можно направить либо на депозит, либо купить гособлигации, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Сейчас самые высокие проценты предлагают банки по депозитам, в том числе из-за высокой ключевой ставки, поэтому можно и там оставить свои средства", - сообщил депутат.
По его словам, можно инвестировать деньги и на фондовом рынке, например, в гособлигации и получить хорошую доходность с гарантированными выплатами.
"Тринадцатая зарплата", или новогодний денежный бонус - дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре.
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Роструд назвал выплату 13-й зарплаты необязательной
25 декабря, 14:56
 
Анатолий АксаковГосдума РФ
 
 
