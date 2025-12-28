Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 200 боевиков ВСУ - РИА Новости, 28.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 28.12.2025 (обновлено: 12:32 28.12.2025)
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 200 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 200 боевиков ВСУ - РИА Новости, 28.12.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 200 боевиков ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли более 200 военнослужащих и танк в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 200 боевиков ВСУ

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 200 военнослужащих и танк в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 200 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины и 10 пикапов. Уничтожены пять складов боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что группировка "Запад" сорвала две атаки украинских подразделений, пытавшихся прорваться к Купянску, а также нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах Купянска-Узлового, Куриловки, Болдыревки, Благодатовки, Пристена и Коровьего Яра в Харьковской области.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
12:12
 
