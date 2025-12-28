https://ria.ru/20251228/zapad-2065154664.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 200 боевиков ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли более 200 военнослужащих и танк в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
спецоперация
харьковская область
