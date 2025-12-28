Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал пакет законов, в том числе о MAX и добровольцах на СВО - РИА Новости, 28.12.2025
16:11 28.12.2025 (обновлено: 16:55 28.12.2025)
Путин подписал пакет законов, в том числе о MAX и добровольцах на СВО
Президент Владимир Путин подписал пакет законов, в том числе об учете времени службы добровольцами на спецоперации в пенсии за выслугу лет.
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, владимир путин
Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин

Путин подписал пакет законов, в том числе о MAX и добровольцах на СВО

Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал пакет законов, в том числе об учете времени службы добровольцами на спецоперации в пенсии за выслугу лет.
Документ позволит засчитывать периоды пребывания в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом "Об обороне", при назначении выплат.
Мать Владимира благодарит Ису за помощь - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Каждый выезд может стать последним". На что идут добровольцы в зоне СВО
5 декабря, 08:00
Среди других нововведений:
  • закон, обязывающий управляющие компании общаться с жильцами через домовые чаты на платформе MAX;
  • отмена обязательных ежегодных деклараций о доходах чиновников и введение постоянного контроля за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких;
  • решение о дополнительной поддержке резидентов свободной экономической зоны в новых регионах;
  • продление процесса интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в систему образования;
  • меры поддержки для граждан и организаций, помогающих увековечить память жертв геноцида советского народа;
  • штрафы за несоблюдение требований законодательства при предоставлении услуг связи;
  • документ, уточняющий оформление добровольного согласия пациента на участие в исследованиях лекарств;
  • увеличение переходного периода на хранение оружия до 1 января 2027 года;
  • продление срока исполнения региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 2028-го;
  • упрощение процедуры получения лицензий на розничную продажу алкоголя, в том числе в общепите, с 1 марта 2026 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о перерасчете страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР
28 ноября, 23:16
 
