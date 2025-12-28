Путин подписал пакет законов, в том числе о MAX и добровольцах на СВО

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал пакет законов, в том числе об учете времени службы добровольцами на спецоперации в пенсии за выслугу лет.
Документ позволит засчитывать периоды пребывания в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом "Об обороне", при назначении выплат.
Среди других нововведений:
- закон, обязывающий управляющие компании общаться с жильцами через домовые чаты на платформе MAX;
- отмена обязательных ежегодных деклараций о доходах чиновников и введение постоянного контроля за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких;
- решение о дополнительной поддержке резидентов свободной экономической зоны в новых регионах;
- продление процесса интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в систему образования;
- меры поддержки для граждан и организаций, помогающих увековечить память жертв геноцида советского народа;
- штрафы за несоблюдение требований законодательства при предоставлении услуг связи;
- документ, уточняющий оформление добровольного согласия пациента на участие в исследованиях лекарств;
- увеличение переходного периода на хранение оружия до 1 января 2027 года;
- продление срока исполнения региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 2028-го;
- упрощение процедуры получения лицензий на розничную продажу алкоголя, в том числе в общепите, с 1 марта 2026 года.