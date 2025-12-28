Рейтинг@Mail.ru
Власти продлили на 2026 год упрощенную перерегистрацию в "русских офшорах" - РИА Новости, 28.12.2025
16:52 28.12.2025
Власти продлили на 2026 год упрощенную перерегистрацию в "русских офшорах"
Власти продлили на 2026 год упрощенную перерегистрацию в "русских офшорах"
Власти продлили на 2026 год упрощенную перерегистрацию в "русских офшорах"

Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год упрощенную процедуру редомициляции иностранных компаний в специальных административных районах РФ (САР), а также позволяющий владельцам корпоративных облигаций, номинированных в "недружественных" валютах, заместить их рублевыми бумагами.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Путин подписал закон о праве присваивать статус НМИЦ медорганизациям
16:25
САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов для создания условий и механизмов возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Специальные административные районы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
Закон также предоставляет право российским эмитентам до конца 2026 года обменять находящиеся в обращении облигации, номинированные в валютах недружественных государств, на облигации в рублях.
Как пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, эти меры призваны стимулировать инвестиционную деятельность за счет снижения санкционных рисков для инвесторов, предоставления им возможности выхода из активов, связанных с "токсичными" валютами, роста ликвидности рынка облигаций и сокращения нагрузки на банковский капитал.
Путин подписал пакет законов, в том числе о MAX и добровольцах на СВО
16:11
Кроме того, по обращению госкорпорации "Ростех" в закон включены положения, направленные на исполнение указания президента РФ об обеспечении долгосрочных гарантий реализации соглашения о государственно-частном партнерстве по развитию системы цифровой маркировки товаров и лекарственных средств. Это соглашение заключено между Минпромторгом России и оператором этой системы - ООО "Оператор-ЦРПТ".
Эти положения направлены на повышение стабильности и прозрачности экономического оборота, снижение доли контрафактной продукции и рост таможенных платежей, сохранение доли участия государства в этом операторе и неизменность условий оплаты услуг по предоставлению кодов маркировки для бизнеса, пояснял Гаврилов.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Путин подписал закон об учете службы добровольцами на СВО в пенсии
14:59
 
