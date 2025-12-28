Путин подписал закон о добровольческой деятельности сотрудников

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что в коллективный договор в качестве обязательства работников и работодателя может быть включен пункт о поддержке волонтерства и благотворительной деятельности.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на нормативную правовую регламентацию возможности включения в коллективный договор условия о поддержке волонтерства и благотворительной деятельности. Введение возможности в коллективном договоре поддержки благотворительности и волонтерства будет являться мерой, применяемой работодателем добровольно с учетом производственных возможностей и финансово-экономического положения.

Кроме того, принятым законом устанавливается, что, если гражданин назначается на должность по решению президента РФ , то в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы не требуются: согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, сообщение сведений о последнем месте службы новому работодателю, а также уведомление бывшего нанимателя о заключении трудового договора.

Уточняются и основания увольнения работника в случае невыполнения им установленных антикоррупционных требований - в случае непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренных ФЗ "О противодействии коррупции", и сведений о расходах, предусмотренных действующим законодательством, представления заведомо неполных сведений.

Также принятой нормой предусматривается, что лицо, поступающее на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения, и руководитель государственного (муниципального) учреждения обязаны будут представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.