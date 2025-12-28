Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об упрощении получения лицензий на продажу алкоголя - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/zakon-2065186972.html
Путин подписал закон об упрощении получения лицензий на продажу алкоголя
Путин подписал закон об упрощении получения лицензий на продажу алкоголя - РИА Новости, 28.12.2025
Путин подписал закон об упрощении получения лицензий на продажу алкоголя
Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий с 1 марта 2026 года процедуру получения лицензий на розничную продажу алкоголя, в том числе в... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:55:00+03:00
2025-12-28T15:55:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577447470_0:1666:2048:2818_1920x0_80_0_0_de664af04ce8d1785e1488d960650110.jpg
https://ria.ru/20251228/putin-2065185174.html
https://ria.ru/20251228/svo-2065179229.html
https://ria.ru/20251228/kompanii-2065178419.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577447470_0:1398:2048:2934_1920x0_80_0_0_42923b5e0d71da9f7d90933823a6c4a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об упрощении получения лицензий на продажу алкоголя

Путин подписал закон об упрощении выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий с 1 марта 2026 года процедуру получения лицензий на розничную продажу алкоголя, в том числе в общепите, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон оптимизирует процедуру получения лицензий на продажу алкогольной продукции в розничных магазинах и в объектах общественного питания. Он сокращает набор документов, представляемых предпринимателями для получения такой лицензии, и сроки рассмотрения заявлений на ее получение.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушения в сфере услуг связи
15:44
Так, при подаче заявления предпринимателям больше не потребуется представлять сведения о государственной регистрации организации и о постановке на учет в налоговом органе, а также документы, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов или объекта общепита.
Такие документы будут автоматически направляться в лицензирующий орган из других ведомств в рамках межведомственного электронного документооборота. А заявление на получение лицензии можно будет подать на портале "Госуслуги".
Сроки рассмотрения таких заявлений сокращаются с 30 календарных до 15 рабочих дней. При этом продлевать этот срок можно будет только по ограниченному перечню оснований и не более чем на 25 рабочих дней. Сейчас такое продление возможно на срок не более 30 календарных дней.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин подписал закон об учете службы добровольцами на СВО в пенсии
14:59
Кроме того, ряд положений закона касаются юрлиц, занимающихся производством и оборотом (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. До 1 января 2028 года к ним не будут применяться требования иметь производственные и складские помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде сроком от года.
Одновременно на 2026-2027 годы продлевается право органов госвласти новых регионов РФ самостоятельно устанавливать минимальный размер общей площади стационарных торговых объектов и складских помещений организаций, занимающихся розничной продажей алкоголя (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городских и сельских населенных пунктах. А документы, необходимые для получения лицензии на розничную продажу алкоголя, юрлица из этих субъектов РФ смогут до 1 сентября 2027 года подавать в бумажном виде.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать позже.
Сотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин подписал закон об общении управляющих компаний с жильцами через MAX
14:50
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала