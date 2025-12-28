Путин подписал закон об упрощении получения лицензий на продажу алкоголя

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий с 1 марта 2026 года процедуру получения лицензий на розничную продажу алкоголя, в том числе в общепите, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон оптимизирует процедуру получения лицензий на продажу алкогольной продукции в розничных магазинах и в объектах общественного питания. Он сокращает набор документов, представляемых предпринимателями для получения такой лицензии, и сроки рассмотрения заявлений на ее получение.

Так, при подаче заявления предпринимателям больше не потребуется представлять сведения о государственной регистрации организации и о постановке на учет в налоговом органе, а также документы, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов или объекта общепита.

Такие документы будут автоматически направляться в лицензирующий орган из других ведомств в рамках межведомственного электронного документооборота. А заявление на получение лицензии можно будет подать на портале "Госуслуги".

Сроки рассмотрения таких заявлений сокращаются с 30 календарных до 15 рабочих дней. При этом продлевать этот срок можно будет только по ограниченному перечню оснований и не более чем на 25 рабочих дней. Сейчас такое продление возможно на срок не более 30 календарных дней.

Кроме того, ряд положений закона касаются юрлиц, занимающихся производством и оборотом (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ДНР ЛНР , Запорожской и Херсонской областях . До 1 января 2028 года к ним не будут применяться требования иметь производственные и складские помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде сроком от года.

Одновременно на 2026-2027 годы продлевается право органов госвласти новых регионов РФ самостоятельно устанавливать минимальный размер общей площади стационарных торговых объектов и складских помещений организаций, занимающихся розничной продажей алкоголя (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городских и сельских населенных пунктах. А документы, необходимые для получения лицензии на розничную продажу алкоголя, юрлица из этих субъектов РФ смогут до 1 сентября 2027 года подавать в бумажном виде.