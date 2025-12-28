Рейтинг@Mail.ru
15:02 28.12.2025
Путин подписал закон о допподдержке резидентов СЭЗ в новых регионах России
Путин подписал закон о допподдержке резидентов СЭЗ в новых регионах России
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мишустин
владимир путин
фонд развития промышленности
экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, владимир путин, фонд развития промышленности
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Фонд развития промышленности
Путин подписал закон о допподдержке резидентов СЭЗ в новых регионах России

Путин подписал закон о допподдержке резидентов СЭЗ в новых регионах РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на дополнительную поддержку резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон призван стимулировать производителей включать свою продукцию в реестр российской промышленной продукции для последующего использования инструментов поддержки, направленных на развитие промышленного потенциала новых регионов России.
Производителям из этих регионов, в частности, будет проще воспользоваться льготными займами Фонда развития промышленности и иной поддержкой, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
Закон предусматривает, что правительство РФ утвердит повышающие и понижающие коэффициенты, применяемые к критериям подтверждения производства российской промышленной продукции в СЭЗ на территории четырех новых российских регионов, а также срок действия этих коэффициентов.
Подтверждение соответствия критериям необходимо для последующего включения промышленной продукции в реестр. Использование записи из данного реестра является обязательным для участников закупок в рамках "национального режима". Этот режим применяется при государственных и муниципальных закупках, а также закупках отдельных видов юрлиц (госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и т.д.)
Таким образом, промышленные предприятия, работающие в новых регионах, будут иметь равный доступ к участию в закупках. Это повысит промышленный потенциал новых субъектов РФ и будет способствовать их интеграции в общий технологический контур страны, подчеркивал Мишустин. Положительный эффект получат и десятки смежных предприятий в других регионах, уверен он.
Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
ЭкономикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМихаил МишустинВладимир ПутинФонд развития промышленности
 
 
