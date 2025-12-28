Путин подписал закон о допподдержке резидентов СЭЗ в новых регионах России

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на дополнительную поддержку резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон призван стимулировать производителей включать свою продукцию в реестр российской промышленной продукции для последующего использования инструментов поддержки, направленных на развитие промышленного потенциала новых регионов России

Закон предусматривает, что правительство РФ утвердит повышающие и понижающие коэффициенты, применяемые к критериям подтверждения производства российской промышленной продукции в СЭЗ на территории четырех новых российских регионов, а также срок действия этих коэффициентов.

Подтверждение соответствия критериям необходимо для последующего включения промышленной продукции в реестр. Использование записи из данного реестра является обязательным для участников закупок в рамках "национального режима". Этот режим применяется при государственных и муниципальных закупках, а также закупках отдельных видов юрлиц (госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и т.д.)

Таким образом, промышленные предприятия, работающие в новых регионах, будут иметь равный доступ к участию в закупках. Это повысит промышленный потенциал новых субъектов РФ и будет способствовать их интеграции в общий технологический контур страны, подчеркивал Мишустин. Положительный эффект получат и десятки смежных предприятий в других регионах, уверен он.