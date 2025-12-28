Рейтинг@Mail.ru
Группа солдат ВСУ пропала без вести в Мирополье, сообщил источник - РИА Новости, 28.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 28.12.2025 (обновлено: 23:53 28.12.2025)
Группа солдат ВСУ пропала без вести в Мирополье, сообщил источник
Группа солдат ВСУ пропала без вести в Мирополье, сообщил источник - РИА Новости, 28.12.2025
Группа солдат ВСУ пропала без вести в Мирополье, сообщил источник
В Сумской области в полном составе пропала без вести 78-я бригада десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
сумская область
украина
сумская область
украина, вооруженные силы украины, в мире, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Сумская область
Группа солдат ВСУ пропала без вести в Мирополье, сообщил источник

РИА Новости: 78-ю бригаду десантно-штурмовых войск ВСУ бросили на убой

© AP Photo / Andrii Marienko Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Сумской области в полном составе пропала без вести 78-я бригада десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Новосформированную бригаду десантно-штурмовых войск в первый же день бросили на убой в Мирополье", — рассказал собеседник агентства.

Владимир Зеленский
В США сообщили Зеленскому плохие новости о происходящем в зоне СВО
24 декабря, 07:52

Село находится недалеко от Суджанского района Курской области.

Он отметил, что группу военнослужащих отправили якобы на позиции ВСУ.
"Безусловно, ни о каком контроле позиций не было и речи, опорники уже давно были заняты российскими бойцами, а украинское командование решило таким образом проверить данный факт ценой жизней своих военнослужащих", — добавил представитель силовых структур.
Руководил отправкой командир бригады полковник Роман Евчун с позывным Топаз, который участвовал в так называемой АТО, когда киевский режим использовал войска против несогласного с его политикой населения Восточной Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
