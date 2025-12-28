МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Сумской области в полном составе пропала без вести 78-я бригада десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Новосформированную бригаду десантно-штурмовых войск в первый же день бросили на убой в Мирополье", — рассказал собеседник агентства.
В США сообщили Зеленскому плохие новости о происходящем в зоне СВО
24 декабря, 07:52
Село находится недалеко от Суджанского района Курской области.
Он отметил, что группу военнослужащих отправили якобы на позиции ВСУ.
«
"Безусловно, ни о каком контроле позиций не было и речи, опорники уже давно были заняты российскими бойцами, а украинское командование решило таким образом проверить данный факт ценой жизней своих военнослужащих", — добавил представитель силовых структур.
Руководил отправкой командир бригады полковник Роман Евчун с позывным Топаз, который участвовал в так называемой АТО, когда киевский режим использовал войска против несогласного с его политикой населения Восточной Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18