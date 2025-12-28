https://ria.ru/20251228/vsu-2065238121.html
В ДНР ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ
Командир батальона 28-й бригады ВСУ подполковник Вячеслав Луценко ликвидирован на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 28.12.2025
специальная военная операция на украине
