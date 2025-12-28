Рейтинг@Mail.ru
28.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 28.12.2025
В ДНР ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ
Командир батальона 28-й бригады ВСУ подполковник Вячеслав Луценко ликвидирован на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых...
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
В ДНР ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ

РИА Новости: в ДНР ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ Луценко

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Командир батальона 28-й бригады ВСУ подполковник Вячеслав Луценко ликвидирован на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В зоне СВО ликвидирован командир батальона 28-й отдельной механизированной бригады подполковник Луценко Вячеслав Анатольевич из Киева. Об этом сообщают его сослуживцы в социальных сетях", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что предположительно подполковника ликвидировали в ДНР на константиновском направлении.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала