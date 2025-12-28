В Белгородской области мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ

«

"Дроны ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадал мирный житель. В Белгородском округе, в селе Отрадное, при детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, спины и ног", — написал он в Telegram-канале.