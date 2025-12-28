В Белгородской области мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Дроны ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадал мирный житель. В Белгородском округе, в селе Отрадное, при детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, спины и ног", — написал он в Telegram-канале.
Бригада скорой помощи транспортировала пострадавшего в городскую больницу № 2 в Белгороде. Ему оказали всю необходимую помощь. Повреждения также получили автомобили и частные домовладения.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
