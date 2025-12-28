Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 28.12.2025 (обновлено: 23:50 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/vsu-2065226015.html
В Белгородской области мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ - РИА Новости, 28.12.2025
В Белгородской области мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:49:00+03:00
2025-12-28T23:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251228/krasnoarmeysk-2065171189.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ

В Отрадном Белгородской области мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Дроны ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадал мирный житель. В Белгородском округе, в селе Отрадное, при детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, спины и ног", — написал он в Telegram-канале.

Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Беженка из Красноармейска рассказала, как ВСУ выгнали ее с мужем из дома
Вчера, 13:51
Бригада скорой помощи транспортировала пострадавшего в городскую больницу № 2 в Белгороде. Ему оказали всю необходимую помощь. Повреждения также получили автомобили и частные домовладения.
Ранее сегодня Гладков сообщал о ранении мужчины в селе Новая Таволжанка при атаке дрона ВСУ на машину.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала