Пленный украинский боевик рассказал, как ГУР вербует агентов
28.12.2025
Пленный украинский боевик рассказал, как ГУР вербует агентов
Сотрудники главного управления разведки (ГУР) Украины завербовали мобилизованного в ВСУ украинца, пообещав ему избежать отправки в штурмовые пехотные... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T18:46:00+03:00
2025-12-28T18:46:00+03:00
2025-12-28T19:27:00+03:00
Пленный украинский боевик рассказал, как ГУР вербует агентов
Боевик ВСУ: ГУР Украины вербовало обещаниями не отправлять в штурмовики
ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники главного управления разведки (ГУР) Украины завербовали мобилизованного в ВСУ украинца, пообещав ему избежать отправки в штурмовые пехотные подразделения, сообщили в УФСБ России по ДНР.
"Когда я находился в Добропольском военкомате, приехали два человека, представились представителями ГУР. Один назвался "Авангардом". Они предложили сотрудничество, чтобы не идти служить в пехоту", — рассказал задержанный Олег Буркин, его слова приводятся в сообщении ведомства.
Задача Буркина заключалась в получении гражданства России
, прохождении фильтрации и ожидании дальнейших указаний.
"Мне сказали вернуться в Красноармейск
, жить как обычный житель, пройти фильтрацию, получить российское гражданство, познакомиться с русскими и ждать дальнейших распоряжений", — признался он.
Пленный добавил, что связь с кураторами предполагалось поддерживать через мессенджер.
"Должны были выйти на меня в Telegram
. Условный сигнал — написать: "Как там мама?". После этого я должен был ждать указаний", — рассказал Буркин.