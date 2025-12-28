Рейтинг@Mail.ru
Пленный украинский боевик рассказал, как ГУР вербует агентов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 28.12.2025 (обновлено: 19:27 28.12.2025)
Пленный украинский боевик рассказал, как ГУР вербует агентов
Пленный украинский боевик рассказал, как ГУР вербует агентов

Боевик ВСУ: ГУР Украины вербовало обещаниями не отправлять в штурмовики

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники главного управления разведки (ГУР) Украины завербовали мобилизованного в ВСУ украинца, пообещав ему избежать отправки в штурмовые пехотные подразделения, сообщили в УФСБ России по ДНР.
"Когда я находился в Добропольском военкомате, приехали два человека, представились представителями ГУР. Один назвался "Авангардом". Они предложили сотрудничество, чтобы не идти служить в пехоту", — рассказал задержанный Олег Буркин, его слова приводятся в сообщении ведомства.
Задача Буркина заключалась в получении гражданства России, прохождении фильтрации и ожидании дальнейших указаний.
"Мне сказали вернуться в Красноармейск, жить как обычный житель, пройти фильтрацию, получить российское гражданство, познакомиться с русскими и ждать дальнейших распоряжений", — признался он.
Пленный добавил, что связь с кураторами предполагалось поддерживать через мессенджер.
"Должны были выйти на меня в Telegram. Условный сигнал — написать: "Как там мама?". После этого я должен был ждать указаний", — рассказал Буркин.
На Украине мужчина умер спустя три дня после мобилизации
25 августа, 20:46
На Украине мужчина умер спустя три дня после мобилизации
25 августа, 20:46
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
