Пленный украинский боевик рассказал, как ГУР вербует агентов

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники главного управления разведки (ГУР) Украины завербовали мобилизованного в ВСУ украинца, пообещав ему избежать отправки в штурмовые пехотные подразделения, сообщили в УФСБ России по ДНР.

"Когда я находился в Добропольском военкомате, приехали два человека, представились представителями ГУР. Один назвался "Авангардом". Они предложили сотрудничество, чтобы не идти служить в пехоту", — рассказал задержанный Олег Буркин, его слова приводятся в сообщении ведомства.