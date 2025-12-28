Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 28.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 28.12.2025 (обновлено: 17:08 28.12.2025)
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
При украинском ударе по Белгородской области пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.12.2025
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 28 дек — РИА Новости. При украинском ударе по Белгородской области пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями плеча и грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ", — написал он в Telegram-канале.
После оказания помощи пострадавшего транспортировали в городскую больницу № 2 в Белгороде.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
