https://ria.ru/20251228/vsu-2065189895.html
В Брянской области дрон ВСУ атаковал дорожную технику
В Брянской области дрон ВСУ атаковал дорожную технику - РИА Новости, 28.12.2025
В Брянской области дрон ВСУ атаковал дорожную технику
ВСУ с помощью дрона атаковали дорожную технику во время уборки снега в селе Шилинки Суземского района Брянской области, водитель не пострадал, сообщил... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T16:07:00+03:00
2025-12-28T16:07:00+03:00
2025-12-28T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
суземский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
суземский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, суземский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Суземский район
В Брянской области дрон ВСУ атаковал дорожную технику
В Брянской области дрон ВСУ атаковал дорожную технику во время уборки снега