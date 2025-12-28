https://ria.ru/20251228/vsu-2065167642.html
ВСУ находятся в состоянии агонии, заявил губернатор Запорожской области
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
Балицкий: ВСУ в агонии пытаются атаковать гражданские объекты