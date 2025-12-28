Рейтинг@Mail.ru
ВСУ находятся в состоянии агонии, заявил губернатор Запорожской области - РИА Новости, 28.12.2025
13:18 28.12.2025
ВСУ находятся в состоянии агонии, заявил губернатор Запорожской области
ВСУ находятся в состоянии агонии, заявил губернатор Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. ВСУ находятся в состоянии агонии, которое заставляет их атаковать гражданские объекты, участились случаев, когда БПЛА противника в несдетонированном состоянии находят в парках и возле общественных пространств, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"У противника существенные поражения на фронте. Мы видим, как их состояние агонии заставляет атаковать гражданские объекты. Все больше появляется случаев, когда БПЛА противника в несдетонированном состоянии находят в парках, возле общественных пространств", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал население не приближаться к обнаруженным БПЛА и незамедлительно сообщать в экстренные службы.
ВСУ попытались ударить по больнице в Запорожской области
13:06
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
