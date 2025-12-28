https://ria.ru/20251228/vsu-2065166295.html
ВСУ попытались ударить по больнице в Запорожской области
ВСУ попытались ударить по больнице в Запорожской области - РИА Новости, 28.12.2025
ВСУ попытались ударить по больнице в Запорожской области
ВСУ попытались ударить по больнице в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, беспилотник упал без детонации, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 28.12.2025
ВСУ попытались ударить по больнице в Запорожской области
Балицкий: ВСУ попытались атаковать больницу в Каменке-Днепровской