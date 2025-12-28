ВСУ потеряли до 155 военных в зоне работы "Южной" группировки

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и три бронемашины в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям семи механизированных и аэромобильной бригадВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Донецкое, Резниковка, Славянск, Кривая Лука, Ильичевка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.