ВСУ потеряли до 155 военных в зоне работы "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне работы "Южной" группировки
2025-12-28T12:11:00+03:00
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и три бронемашины в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям семи механизированных и аэромобильной бригадВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Донецкое, Резниковка, Славянск, Кривая Лука, Ильичевка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны уточнили, что ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и склад боеприпасов.