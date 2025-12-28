Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бежали с опорных пунктов возле Лимана в Харьковской области - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 28.12.2025 (обновлено: 09:12 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/vsu-2065138574.html
ВСУ бежали с опорных пунктов возле Лимана в Харьковской области
ВСУ бежали с опорных пунктов возле Лимана в Харьковской области - РИА Новости, 28.12.2025
ВСУ бежали с опорных пунктов возле Лимана в Харьковской области
Российские войска захватили более десяти опорных пунктов ВСУ возле Лимана, почти с половины из них украинские военные бежали, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T06:34:00+03:00
2025-12-28T09:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20251226/vsu-2064761717.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Безопасность

ВСУ бежали с опорных пунктов возле Лимана в Харьковской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские войска захватили более десяти опорных пунктов ВСУ возле Лимана, почти с половины из них украинские военные бежали, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"На шести из 14 занятых позиций личный состав противника попросту отсутствовал. Враг спешно сбежал оттуда, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны", — рассказал собеседник агентства.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Харьковской области ликвидировали командира из 22-й бригады ВСУ
26 декабря, 06:32

Об освобождении Лимана в Харьковской области объявило Минобороны 11 декабря. Село расположено к югу от Волчанска.

В силовых структурах уточнили, что российские войска уничтожили крупное хранилище горючего для нужд ВСУ в районе населенного пункта Низы в Сумской области.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала