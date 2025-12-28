МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские войска захватили более десяти опорных пунктов ВСУ возле Лимана, почти с половины из них украинские военные бежали, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На шести из 14 занятых позиций личный состав противника попросту отсутствовал. Враг спешно сбежал оттуда, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны", — рассказал собеседник агентства.
Об освобождении Лимана в Харьковской области объявило Минобороны 11 декабря. Село расположено к югу от Волчанска.
В силовых структурах уточнили, что российские войска уничтожили крупное хранилище горючего для нужд ВСУ в районе населенного пункта Низы в Сумской области.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.
