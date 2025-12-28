Рейтинг@Mail.ru
Пленный: ВСУ заставили солдат на построении принять неизвестные препараты - РИА Новости, 28.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:47 28.12.2025
Пленный: ВСУ заставили солдат на построении принять неизвестные препараты
Пленный: ВСУ заставили солдат на построении принять неизвестные препараты
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный: ВСУ заставили солдат на построении принять неизвестные препараты

Военнопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские боевики раздавали неизвестные таблетки бывшим заключенным, которые были призваны в ВСУ, сообщил РИА Новости бывший украинский заключенный Роман Дубовик, сдавшийся в плен к Вооруженным силам РФ.
Ранее Дубовик отбывал срок пятилетний срок за кражу, после чего подписал контракт с ВСУ и сдался в плен к ВС РФ.
"Там (в расположении - ред.) нам давали какие-то таблетки всем. Два раза в день таблетки давали. Говорили, что это витамины, разные какие-то таблетки непонятные. Да, построение, все - проходят (ВСУ - ред.), выдают таблетки и стоит, смотрит (проверяющий - ред.)", - сказал РИА Новости пленный.
Он добавил, что, по словам его сослуживцев, которые принимали эти таблетки, происходит полное "подавление личности".
Ранее российский военнослужащий рассказал, как его подразделению пришлось вступить в бой с боевиками-наркоманами ВСУ, которые под воздействием веществ не реагировали на ранения.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
