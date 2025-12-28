https://ria.ru/20251228/vsu-2065129636.html
Пленный: ВСУ заставили солдат на построении принять неизвестные препараты
Пленный: ВСУ заставили солдат на построении принять неизвестные препараты
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские боевики раздавали неизвестные таблетки бывшим заключенным, которые были призваны в ВСУ, сообщил РИА Новости бывший украинский заключенный Роман Дубовик, сдавшийся в плен к Вооруженным силам РФ.
Ранее Дубовик отбывал срок пятилетний срок за кражу, после чего подписал контракт с ВСУ
и сдался в плен к ВС РФ.
"Там (в расположении - ред.) нам давали какие-то таблетки всем. Два раза в день таблетки давали. Говорили, что это витамины, разные какие-то таблетки непонятные. Да, построение, все - проходят (ВСУ - ред.), выдают таблетки и стоит, смотрит (проверяющий - ред.)", - сказал РИА Новости пленный.
Он добавил, что, по словам его сослуживцев, которые принимали эти таблетки, происходит полное "подавление личности".
Ранее российский военнослужащий рассказал, как его подразделению пришлось вступить в бой с боевиками-наркоманами ВСУ, которые под воздействием веществ не реагировали на ранения.