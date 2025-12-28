https://ria.ru/20251228/vsu-2065123571.html
ВСУ и "Белые ангелы" похищали жителей Красноармейска, сообщил беженец
ВСУ и "Белые ангелы" похищали жителей Красноармейска, сообщил беженец - РИА Новости, 28.12.2025
ВСУ и "Белые ангелы" похищали жителей Красноармейска, сообщил беженец
Члены украинской волонтерской группы "Белые ангелы" вместе с военнослужащими ВСУ похищали мирных жителей Красноармейка прямо из домов и вывозили их на... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T02:33:00+03:00
2025-12-28T02:33:00+03:00
2025-12-28T02:33:00+03:00
киев
павлоград
ВСУ и "Белые ангелы" похищали жителей Красноармейска, сообщил беженец
РИА Новости: ВСУ и "Белые ангелы" связывали и похищали жителей Красноармейска
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Члены украинской волонтерской группы "Белые ангелы" вместе с военнослужащими ВСУ похищали мирных жителей Красноармейка прямо из домов и вывозили их на оккупированную Киевом территорию, рассказал РИА Новости беженец Евгений.
"Приезжали так называемые "Белые ангелы" вместе с военными. Они точно знали, где находятся семьи. Заходили в дома, вытаскивали людей прямо с кроватей. Связывали руки-ноги, вместе с детьми грузили в бус и увозили", - сообщил он.
Жителей, по его словам, вывозили в район Павлограда
, где высаживали в том виде, в каком они были в момент задержания.
"Женщины - в халатах, мужчины - в трусах, дети, без документов, без ничего. Просто выгружали и говорили: "Скажите спасибо, что мы вас спасли". Люди спрашивали: "Что нам дальше делать?". Им отвечали: "Идите работать или идите в военкомат", - продолжил свой рассказ Евгений.
Он уточнил, что такие случаи были не единичными - забирали целые семьи, в том числе с маленькими детьми.
"Некоторые мои знакомые потом вернулись обратно. Но уже в другие дома - их жильё заняли другие. Кто-то очень сильно "сдавал" людей этим "Белым ангелам" и ВСУ
. Особенно тех, кто сидел по подвалам с детьми. А если там было 3-4 мужчины, для них это вообще "идеальный вариант", - подчеркнул он.