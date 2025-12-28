ВСУ и "Белые ангелы" похищали жителей Красноармейска, сообщил беженец

ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Члены украинской волонтерской группы "Белые ангелы" вместе с военнослужащими ВСУ похищали мирных жителей Красноармейка прямо из домов и вывозили их на оккупированную Киевом территорию, рассказал РИА Новости беженец Евгений.

"Приезжали так называемые "Белые ангелы" вместе с военными. Они точно знали, где находятся семьи. Заходили в дома, вытаскивали людей прямо с кроватей. Связывали руки-ноги, вместе с детьми грузили в бус и увозили", - сообщил он.

Жителей, по его словам, вывозили в район Павлограда , где высаживали в том виде, в каком они были в момент задержания.

"Женщины - в халатах, мужчины - в трусах, дети, без документов, без ничего. Просто выгружали и говорили: "Скажите спасибо, что мы вас спасли". Люди спрашивали: "Что нам дальше делать?". Им отвечали: "Идите работать или идите в военкомат", - продолжил свой рассказ Евгений.

Он уточнил, что такие случаи были не единичными - забирали целые семьи, в том числе с маленькими детьми.