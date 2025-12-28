Рейтинг@Mail.ru
На Западе увидели тревожную деталь в словах Трампа о встрече с Зеленским
28.12.2025
На Западе увидели тревожную деталь в словах Трампа о встрече с Зеленским
На Западе увидели тревожную деталь в словах Трампа о встрече с Зеленским - РИА Новости, 28.12.2025
На Западе увидели тревожную деталь в словах Трампа о встрече с Зеленским
Заявление президента США Дональда Трампа о переговорах с Владимиром Зеленским звучит тревожно для главы киевского режима, написал в соцсети X аналитик... РИА Новости, 28.12.2025
в мире
сша
флорида
киев
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
золтан кошкович
сша
флорида
киев
На Западе увидели тревожную деталь в словах Трампа о встрече с Зеленским

Заявление Трампа о встрече с Зеленским встревожило аналитика Кошковича

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о переговорах с Владимиром Зеленским звучит тревожно для главы киевского режима, написал в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Речь идет либо о капитуляции, либо о публичной казни", — отметил он.
В США рассказали о катастрофе на Украине перед встречей Зеленского и Трампа
Таким образом Кошкович отреагировал на то, что Трамп в своем обращении сообщил о приглашении прессы на встречу с Зеленским, а также поблагодарил за внимание к украинскому вопросу.
Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
"Козлы отпущения". В Германии началась паника из-за угрозы от Украины
В мире, США, Флорида, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Золтан Кошкович
 
 
