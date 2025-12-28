Рейтинг@Mail.ru
28.12.2025
16:10 28.12.2025
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости перед встречей с Трампом
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости перед встречей с Трампом - РИА Новости, 28.12.2025
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости перед встречей с Трампом
Президент США Дональд Трамп не ожидает ничего стоящего от очередного визита Владимира Зеленского, пишет American Thinker. РИА Новости, 28.12.2025
в мире
сша
европа
америка
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
мирный план сша по украине
сша
европа
америка
в мире, сша, европа, америка, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, мирный план сша по украине
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости перед встречей с Трампом

AT: Трамп не ожидает ничего стоящего от встречи с Зеленским

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не ожидает ничего стоящего от очередного визита Владимира Зеленского, пишет American Thinker.
"Тем не менее президент Трамп продолжает предоставлять Зеленскому и "говорливым поджигателям войны" из Европы или — как предпочитают называть себя слабые, но громкие и угрожающие "лидеры" ЕС — "коалиции желающих" любую возможность лаять как маленькие собаки, бегать по кругу, покусывать Америку за пятки и метить ковер в Овальном кабинете", подчеркнул автор статьи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Отмечается, что европейский мирный план противоречит любым целям России. Таким образом, усилия Зеленского сводятся к очередной театральной постановке, которая должна продемонстрировать миру его неискреннее желание заключить мирное соглашение, резюмируется в материале.
Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
