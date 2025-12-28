https://ria.ru/20251228/vstrecha-2065190451.html
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости перед встречей с Трампом
Президент США Дональд Трамп не ожидает ничего стоящего от очередного визита Владимира Зеленского, пишет American Thinker. РИА Новости, 28.12.2025
AT: Трамп не ожидает ничего стоящего от встречи с Зеленским