Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.12.2025
03:15 28.12.2025 (обновлено: 09:14 28.12.2025)
Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского
Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского
Встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде перенесли на два часа раньше, сообщил Белый дом. РИА Новости, 28.12.2025
Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Зеленский
ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде перенесли на два часа раньше, сообщил Белый дом.
"Обновленное расписание: один час пополудни (21:00 мск) президент участвует в двусторонней встрече с президентом Украины", — заявили в администрации.

Ранее переговоры анонсировали на 15:00 (23:00 мск). Мероприятие пройдет в Палм-Бич, где находится гольф-клуб и имение Трампа.
В интервью Politico глава Белого дома подчеркнул, что ни одно предложение Зеленского по урегулированию на Украине не будет иметь силы без его одобрения. При этом он высоко оценил шансы достичь договоренности с ним.
Как рассказал в пятницу замглавы МИД Сергей Рябков, вариант Киева по завершению конфликта сильно отличается от обсуждаемого с Вашингтоном. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:
— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;
— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;
— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;
— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.
Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.
