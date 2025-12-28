Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде перенесли на два часа раньше, сообщил Белый дом.

« "Обновленное расписание: один час пополудни (21:00 мск) президент участвует в двусторонней встрече с президентом Украины", — заявили в администрации.

Ранее переговоры анонсировали на 15:00 (23:00 мск). Мероприятие пройдет в Палм-Бич, где находится гольф-клуб и имение Трампа

В интервью Politico глава Белого дома подчеркнул, что ни одно предложение Зеленского по урегулированию на Украине не будет иметь силы без его одобрения. При этом он высоко оценил шансы достичь договоренности с ним.

Как рассказал в пятницу замглавы МИД Сергей Рябков , вариант Киева по завершению конфликта сильно отличается от обсуждаемого с Вашингтоном. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:

— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;

— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО

— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;

— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.