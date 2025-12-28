Рейтинг@Mail.ru
"Начинает наступление": в Киеве забили тревогу из-за плана Зеленского
02:55 28.12.2025 (обновлено: 12:00 28.12.2025)
"Начинает наступление": в Киеве забили тревогу из-за плана Зеленского
Президент США Дональд Трамп не поддержит план Владимира Зеленского по Украине, такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T02:55:00+03:00
2025-12-28T12:00:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
дональд трамп
сергей рябков
welt
"Начинает наступление": в Киеве забили тревогу из-за плана Зеленского

Welt: Трамп дал понять Зеленскому, что не одобрит его план по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский в Берлине
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не поддержит план Владимира Зеленского по Украине, такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер.
"Все это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом", — сказал он, комментируя требования Зеленского о территориальных уступках со стороны России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Стало известно, что делал Трамп перед встречей с Зеленским во Флориде
02:51
При этом журналист отметил, что сама по себе инициатива главы киевского режима не содержит конструктивных положений, а лишь представляет собой "медианаступление", направленное на то, чтобы отвлечь внимание общественности от провала на фронте и одновременно с этим выставить себя миротворцем
"Это, безусловно, медианаступление, которое президент Украины начал в краткосрочной перспективе", — заключил Ваннер.
Ранее в интервью Politico американский лидер заявил, что ни одно предложение главы киевского режима по урегулированию ситуации на Украине не будет иметь силы без его одобрения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Киеве рассказали, что случится с Зеленским на встрече с Трампом
01:55
Как рассказал в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков, украинский вариант по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:
— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;
— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;
— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;
— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.
Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"С кепкой в руке". Зеленского жестко высмеяли перед поездкой к Трампу
Вчера, 16:02
 
