"Начинает наступление": в Киеве забили тревогу из-за плана Зеленского

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не поддержит план Владимира Зеленского по Украине, такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер.
"Все это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом", — сказал он, комментируя требования Зеленского о территориальных уступках со стороны России.
При этом журналист отметил, что сама по себе инициатива главы киевского режима не содержит конструктивных положений, а лишь представляет собой "медианаступление", направленное на то, чтобы отвлечь внимание общественности от провала на фронте и одновременно с этим выставить себя миротворцем
"Это, безусловно, медианаступление, которое президент Украины начал в краткосрочной перспективе", — заключил Ваннер.
Как рассказал в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков, украинский вариант по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:
— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;
— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;
— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;
— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.
Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.