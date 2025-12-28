Рейтинг@Mail.ru
Волк сбежал в зоопарке в Токио, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/volk-2065134771.html
Волк сбежал в зоопарке в Токио, сообщили СМИ
Волк сбежал в зоопарке в Токио, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2025
Волк сбежал в зоопарке в Токио, сообщили СМИ
Евразийский волк сбежал из вольера в зоопарке Тама на западе Токио, сообщает новостная служба телекомпании NTV. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T06:37:00+03:00
2025-12-28T06:37:00+03:00
токио
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d12cf20e58cb5e248234be80f5851a6d.jpg
https://ria.ru/20250725/obezyana-2031525064.html
токио
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0b0d2be341cac1bdb9790f1b1fe0b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
токио, япония
Токио, Япония
Волк сбежал в зоопарке в Токио, сообщили СМИ

NTV: волк сбежал в зоопарке в Токио, посетителей эвакуируют

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на Токио
Вид на Токио - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Вид на Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 28 дек – РИА Новости. Евразийский волк сбежал из вольера в зоопарке Тама на западе Токио, сообщает новостная служба телекомпании NTV.
Утром в воскресенье выяснилось, что волка нет в вольере, а затем около 9.00 (3.00 мск) сотрудники видели его на дорожке, которой пользуются и посетители. Затем его видели в кустах.
В настоящее время вход в зоопарк прекращен, посетители, уже оказавшиеся на его территории, эвакуированы в здания, сведений о пострадавших нет.
Всего в зоопарке содержатся два волка.
Сотрудники ведут поиск беглеца, в экстренном порядке растягиваются сети для поимки.
Сбежавшая из зоопарка Евпатории обезьяна - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну ловили два дня
25 июля, 19:46
 
ТокиоЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала