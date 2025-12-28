https://ria.ru/20251228/volk-2065134771.html
Волк сбежал в зоопарке в Токио, сообщили СМИ
Волк сбежал в зоопарке в Токио, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2025
Волк сбежал в зоопарке в Токио, сообщили СМИ
Евразийский волк сбежал из вольера в зоопарке Тама на западе Токио, сообщает новостная служба телекомпании NTV.
Волк сбежал в зоопарке в Токио, сообщили СМИ
NTV: волк сбежал в зоопарке в Токио, посетителей эвакуируют
ТОКИО, 28 дек – РИА Новости.
Евразийский волк сбежал из вольера в зоопарке Тама на западе Токио, сообщает новостная служба телекомпании NTV
.
Утром в воскресенье выяснилось, что волка нет в вольере, а затем около 9.00 (3.00 мск) сотрудники видели его на дорожке, которой пользуются и посетители. Затем его видели в кустах.
В настоящее время вход в зоопарк прекращен, посетители, уже оказавшиеся на его территории, эвакуированы в здания, сведений о пострадавших нет.
Всего в зоопарке содержатся два волка.
Сотрудники ведут поиск беглеца, в экстренном порядке растягиваются сети для поимки.