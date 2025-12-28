https://ria.ru/20251228/voleybol-2065217424.html
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги
Волейболисты новосибирского "Локомотива" одержали победу над ярославским "Ярославичем" в матче 15-го тура Суперлиги. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T19:33:00+03:00
