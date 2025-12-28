Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги
Волейбол
 
19:33 28.12.2025
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги
Волейболисты новосибирского "Локомотива" одержали победу над ярославским "Ярославичем" в матче 15-го тура Суперлиги.
2025
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги

Новосибирский "Локомотив" обыграл "Ярославич" в матче Суперлиги

Волейболисты новосибирского "Локомотива"
Волейболисты новосибирского Локомотива
© Соцсети Всероссийской федерации волейбола
Волейболисты новосибирского "Локомотива". Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Волейболисты новосибирского "Локомотива" одержали победу над ярославским "Ярославичем" в матче 15-го тура Суперлиги.
Встреча в Ярославле завершилась победой гостей со счетом 3-1 (25:15, 26:28, 25:17, 25:21).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
28 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Ярославич
1 : 315:2528:2617:2521:25
Локомотив Новосибирск
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Локомотив" (12 побед, 3 поражения) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. "Ярославич" (3 победы, 12 поражений) идет 14-м.
В следующем туре "Локомотив" примет кемеровский "Кузбасс" 5 января. "Ярославич" днем раньше сыграет с уфимским клубом "Динамо-Урал" на площадке соперника.
Волейбол
 
