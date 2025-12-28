https://ria.ru/20251228/voennye-2065163304.html
Российские военные нанесли удары по центрам управления БПЛА под Купянском
28.12.2025
Российские военные нанесли удары по центрам управления БПЛА под Купянском
Российские военнослужащие нанесли удары по центрам управления дронами ВСУ под Купянском с помощью гаубиц Д-30, рассказал РИА Новости командир артиллерийской...
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удары по центрам управления дронами ВСУ под Купянском с помощью гаубиц Д-30, рассказал РИА Новости командир артиллерийской гаубичной батареи Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Фагот".
"Работаем по пунктам управления БПЛА. Это является приоритетными целями на данный момент. Уничтожено за последний месяц не менее 15 таких пунктов", - уточнил "Фагот".
Расчет 122-мм артиллерийского орудия Д-30 наносит огневое поражение пунктам наблюдения, управления БПЛА, а также пунктам временной дислокации ВСУ
регулярно. "Фагот" объяснил, что украинские военнослужащие скрываются в разрушенных или полуразрушенных домах. Их обнаруживают ВС РФ
и впоследствии уничтожают.
"Разрушаются переправы, что не дает возможности противнику переправиться на наш берег", - отметил военнослужащий.
"Фагот" объяснил, что гаубица Д-30 является снайперским орудием среди артиллерии. Он добавил, что огневую работу полк также ведёт из буксируемой пушки "Гиацинт-Б".