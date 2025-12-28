Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удары по центрам управления БПЛА под Купянском - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/voennye-2065163304.html
Российские военные нанесли удары по центрам управления БПЛА под Купянском
Российские военные нанесли удары по центрам управления БПЛА под Купянском - РИА Новости, 28.12.2025
Российские военные нанесли удары по центрам управления БПЛА под Купянском
Российские военнослужащие нанесли удары по центрам управления дронами ВСУ под Купянском с помощью гаубиц Д-30, рассказал РИА Новости командир артиллерийской... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T12:44:00+03:00
2025-12-28T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849443042_0:290:3071:2017_1920x0_80_0_0_34b29e542a39cf6f44960eb9fbe27f31.jpg
https://ria.ru/20251228/kupyansk-2065154481.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849443042_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3306e3a8a93f4484e1b9e077a5877715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли удары по центрам управления БПЛА под Купянском

ВС России нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удары по центрам управления дронами ВСУ под Купянском с помощью гаубиц Д-30, рассказал РИА Новости командир артиллерийской гаубичной батареи Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Фагот".
"Работаем по пунктам управления БПЛА. Это является приоритетными целями на данный момент. Уничтожено за последний месяц не менее 15 таких пунктов", - уточнил "Фагот".
Расчет 122-мм артиллерийского орудия Д-30 наносит огневое поражение пунктам наблюдения, управления БПЛА, а также пунктам временной дислокации ВСУ регулярно. "Фагот" объяснил, что украинские военнослужащие скрываются в разрушенных или полуразрушенных домах. Их обнаруживают ВС РФ и впоследствии уничтожают.
"Разрушаются переправы, что не дает возможности противнику переправиться на наш берег", - отметил военнослужащий.
"Фагот" объяснил, что гаубица Д-30 является снайперским орудием среди артиллерии. Он добавил, что огневую работу полк также ведёт из буксируемой пушки "Гиацинт-Б".
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
12:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала