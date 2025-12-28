ВСУ за сутки обстреляли восемь округов Белгородской области

Он добавил, что по Белгородскому и Валуйскому округам совершены атаки 26 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены, в Волоконовском округе по пяти населенным пунктам нанесены удары 10 беспилотников, один из которых подавлен, погиб мирный житель, еще один ранен. По данным главы области, над Ивнянским и Чернянским округами системой ПВО сбиты 4 беспилотника, по Краснояружскому округу выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 5 беспилотников, один из которых подавлен.