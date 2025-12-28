ВСУ за сутки обстреляли восемь округов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 округов Белгородской области 60 беспилотниками, один человек погиб, двое обратились за медицинской помощью, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 16 снарядов, также над регионом перехвачены 33 беспилотника. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 9 частных домовладениях, двух объектах инфраструктуры, социальном объекте и 5 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе по сёлам Безымено, Дунайка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Почаево в ходе 3 обстрелов выпущено 11 боеприпасов и произведены атаки 5 беспилотников... Вчера в больницу обратилась женщина, получившая баротравму при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Замостье 26 декабря. Помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно… В Шебекинском округе в селе Мешковое в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены 3 частных дома. Кроме того, над округом сбиты и подавлены 9 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгородскому и Валуйскому округам совершены атаки 26 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены, в Волоконовском округе по пяти населенным пунктам нанесены удары 10 беспилотников, один из которых подавлен, погиб мирный житель, еще один ранен. По данным главы области, над Ивнянским и Чернянским округами системой ПВО сбиты 4 беспилотника, по Краснояружскому округу выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 5 беспилотников, один из которых подавлен.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.