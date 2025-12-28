Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, как часто YouTube показывает ИИ-видео новым пользователям
14:37 28.12.2025 (обновлено: 14:38 28.12.2025)
СМИ рассказали, как часто YouTube показывает ИИ-видео новым пользователям
СМИ рассказали, как часто YouTube показывает ИИ-видео новым пользователям
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
СМИ рассказали, как часто YouTube показывает ИИ-видео новым пользователям

Guardian: более 20% видео для новых пользователей YouTube созданы ИИ

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 20% видео, которые алгоритмы хостинга YouTube показывают новым пользователям, - это низкокачественный контент, сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ), сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование компании Kapwing.
"Более 20% видео, которые предлагают алгоритмы YouTube новым пользователям…, - это низкокачественный контент, сгенерированный ИИ для набора просмотров", - говорится в публикации газеты.
Для проведения анализа исследователи создали новый аккаунт YouTube. Из 500 первых предложенных алгоритмами видео 104 были низкопробным контентом, сгенерированным искусственным интеллектом, а треть от них относились к категории "брейнрот", в которую входит ИИ-контент низкого качества для привлечения внимания.
Кроме того, согласно публикации, в ходе исследования были изучены 15 тысяч самых популярных YouTube-каналов в мире, и оказалось, что 278 из них публикуют исключительно ИИ-контент для набора просмотров. В общей сложности такие каналы собрали более 63 миллиардов просмотров и 221 миллиона подписчиков, а их доход составляет около 117 миллионов долларов ежегодно.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Новиков призвал Telegram, WhatsApp и YouTube соблюдать российские законы
18 декабря, 15:33
 
