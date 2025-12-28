В Нью-Джерси столкнулись в воздухе два вертолета, один человек погиб

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Два вертолета столкнулись в воздухе в американском городе Хаммонтон штата Нью-Джерси, один человек погиб, один пострадал, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные полиции города.

Телеканал отмечает, что инцидент произошел днем в воскресенье. Полиция Хаммонтона выехала на место происшествия и подтвердила, что оба вертолета совершили аварийную посадку после столкновения. Один из них был объят пламенем, отметил телеканал.

"Офицеры (полиции - ред.) подтвердили, что один человек погиб на месте происшествия. Второго человека обнаружили среди обломков (вертолетов - ред.) и доставили в больницу с ранениями, угрожающими жизни", - добавил телеканал.