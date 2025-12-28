Венгрия "восстанет" против миграционного пакта ЕС, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 28 дек - РИА Новости. Венгрия в 2026 году планирует "восстать" против миграционного пакта ЕС и не намерена платить за отказ принимать мигрантов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Сейчас это кажется еще далеким, но одной из самых важных битв 2026 года станет восстание венгров против миграционного пакта Брюсселя , который вступит в силу летом... Совершенно очевидно, что мы не пустим сюда ни одного мигранта - это они уже знают, - но это просто абсурд, что они хотят принудить нас, венгров, к выплатам в связи с миграцией", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Министр напомнил, что Венгрия более десяти лет назад построила заграждение от мигрантов, а также была подвергнута ежедневному штрафу в один миллион евро за отказ принимать мигрантов.

По его словам, в странах Западной Европы уже так сильно ухудшилась ситуация с безопасностью из-за мигрантов, что теперь от них хотят избавиться, перенаправив в другие страны.

"Мы говорим этому "нет" и в 2026 году, и заявляем об этом уже заранее: Венгрия не будет реализовывать меры миграционного пакта. Нам не нужны мигранты, нам не нужны параллельные общества, и мы не хотим проводить рождественские праздники под угрозой терроризма", - отметил он.

Сийярто также раскритиковал представителей венгерских оппозиционных партий "Тиса" и " Демократическая коалиция ", которые подержали миграционный пакт в Брюсселе, и подчеркнул, что защитить страну от нелегальной миграции может только национальное правительство.

После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне 2024 года приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в 1 миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Орбан в ответ заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос

В мае прошлого года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. "Пакт о миграции и предоставлении убежища" призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает справедливое распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", которые сталкиваются с наплывом нелегалов.

Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что, если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого.