Венгрия "восстанет" против миграционного пакта ЕС, заявил Сийярто - РИА Новости, 28.12.2025
22:15 28.12.2025
Венгрия "восстанет" против миграционного пакта ЕС, заявил Сийярто
Венгрия "восстанет" против миграционного пакта ЕС, заявил Сийярто
Венгрия в 2026 году планирует "восстать" против миграционного пакта ЕС и не намерена платить за отказ принимать мигрантов, заявил венгерский министр иностранных РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T22:15:00+03:00
2025-12-28T22:15:00+03:00
в мире
венгрия
брюссель
будапешт
джордж сорос
петер сийярто
евросоюз
демократическая коалиция
венгрия
брюссель
будапешт
в мире, венгрия, брюссель, будапешт, джордж сорос, петер сийярто, евросоюз, демократическая коалиция
В мире, Венгрия, Брюссель, Будапешт, Джордж Сорос, Петер Сийярто, Евросоюз, Демократическая коалиция
Венгрия "восстанет" против миграционного пакта ЕС, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия в 2026 г восстанет против миграционного пакта ЕС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 дек - РИА Новости. Венгрия в 2026 году планирует "восстать" против миграционного пакта ЕС и не намерена платить за отказ принимать мигрантов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сейчас это кажется еще далеким, но одной из самых важных битв 2026 года станет восстание венгров против миграционного пакта Брюсселя, который вступит в силу летом... Совершенно очевидно, что мы не пустим сюда ни одного мигранта - это они уже знают, - но это просто абсурд, что они хотят принудить нас, венгров, к выплатам в связи с миграцией", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Венгрия отказывается от "подарка" Брюсселя, заявил помощник Орбана
26 декабря, 21:11
Министр напомнил, что Венгрия более десяти лет назад построила заграждение от мигрантов, а также была подвергнута ежедневному штрафу в один миллион евро за отказ принимать мигрантов.
По его словам, в странах Западной Европы уже так сильно ухудшилась ситуация с безопасностью из-за мигрантов, что теперь от них хотят избавиться, перенаправив в другие страны.
"Мы говорим этому "нет" и в 2026 году, и заявляем об этом уже заранее: Венгрия не будет реализовывать меры миграционного пакта. Нам не нужны мигранты, нам не нужны параллельные общества, и мы не хотим проводить рождественские праздники под угрозой терроризма", - отметил он.
Сийярто также раскритиковал представителей венгерских оппозиционных партий "Тиса" и "Демократическая коалиция", которые подержали миграционный пакт в Брюсселе, и подчеркнул, что защитить страну от нелегальной миграции может только национальное правительство.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту Украине
24 декабря, 01:39
После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне 2024 года приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в 1 миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Орбан в ответ заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
В мае прошлого года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. "Пакт о миграции и предоставлении убежища" призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает справедливое распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", которые сталкиваются с наплывом нелегалов.
Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что, если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
СМИ рассказали, как мигранты проникают в ЕС обманным путем
Вчера, 18:27
 
В миреВенгрияБрюссельБудапештДжордж СоросПетер СийяртоЕвросоюзДемократическая коалиция
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
