"Через два месяца". Трамп готовит для всего мира еще один "сюрприз"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. США продолжают взвинчивать ставки вокруг Венесуэлы. В последнее время упор делали на перехват нефтяных танкеров, однако Белый дом не сбрасывает со счетов и возможность сухопутной операции. Как развивается ситуация — в материале РИА Новости.

Новое обещание

В конце декабря Дональд Трамп выступил с традиционными рождественскими поздравлениями. Среди адресатов были и американские военные. В обращении к ним глава государства отдельно упомянул положение в Латинской Америке, у берегов которой США еще с осени сосредотачивают значительные силы и проводят операции против предполагаемых судов наркокартелей.

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-Американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-Американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса

По словам президента, трафик удалось сократить на 96 процентов. Оставшиеся наркотики транспортируют по суше, поэтому необходимо расширить операцию.

"Теперь мы будем бороться на земле", — пообещал Трамп, не уточнив, впрочем, сроки начала боевых действий.

У многих это заявление вызвало тревогу: президент США несколько раз анонсировал наземную операцию. С другой стороны, именно это обстоятельство позволяет усомниться в том, что планы реализуются в ближайшее время.

Американская администрация посылает противоречивые сигналы. Например, неназванный представитель Белого дома уже после выступления Трампа сообщил агентству Reuters, что Вашингтон приказал вооруженным силам "сосредоточиться исключительно на обеспечении "карантина" венесуэльской нефти как минимум в течение следующих двух месяцев", то есть без эскалации.

© AP Photo / Fernando Llano Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе © AP Photo / Fernando Llano Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе

Непредсказуемые последствия

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец отмечает: несмотря на военную мощь США и наращивание сил в Карибском бассейне, ресурсов для наземной операции там пока недостаточно.

"Даже если к 15 000 человек, о которых уже известно, добавить тех, что сейчас на базах в Колумбии, этого не хватит, — считает эксперт. — США могут перебросить дополнительный контингент, но это займет значительное время и потребует серьезных финансовых затрат".

© AP Photo / Stephen B. Morton Американские военнослужащие садятся в самолет © AP Photo / Stephen B. Morton Американские военнослужащие садятся в самолет

Из этого, по его словам, вытекает вторая потенциальная проблема для Вашингтона.

"Даже при операции в маленькой Гренаде в 1983 году американцы понесли потери, как и в Панаме в 1989-м, хотя мощь местных армий была гораздо ниже, чем у венесуэльской, — напоминает Хейфец. — И когда появятся жертвы, в обществе начнут возникать вопросы. Даже сейчас идея наземной операции в Венесуэле не пользуется всеобщей поддержкой в политической среде. Причем не только у демократов, но и у республиканцев".

Еще при прошлом президенте Венесуэлы Уго Чавесе местная армия разработала концепцию партизанской борьбы на случай внешней агрессии.

© AP Photo / Andres Leighton Президент Венесуэлы Уго Чавес. 1999 год © AP Photo / Andres Leighton Президент Венесуэлы Уго Чавес. 1999 год

"Технические возможности для этого есть, — говорит эксперт. — Конечно, американцы рано или поздно подавят сопротивление, вопрос в том, какими усилиями и жертвами. Когда начиналась Вьетнамская война, США тоже не рассчитывали, что конфликт будет продолжаться не то что годами, а даже месяцами. Я не собираюсь утверждать, что аналогичная ситуация сложится в Венесуэле — все-таки у нее не будет возможности, в отличие от Вьетнама, получать техническую помощь извне. Но то, что это рискует вызвать абсолютно непредсказуемые последствия, очевидно уже сегодня".

Кто следующий?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, в свою очередь, уверен, что решение о наземной операции Соединенные Штаты уже приняли.

"Просто сейчас в Америке рождественские каникулы. Понятно, что действующая администрация, будучи сугубо религиозной, богобоязненной и очень хорошо относящейся к христианским праздникам, сейчас предпринимать ничего не станет", — полагает эксперт.

А вот уже после Нового года стоит ожидать серьезных шагов.

© AP Photo / Ariana Cubillos Президент Венесуэлы Николас Мадуро © AP Photo / Ariana Cubillos Президент Венесуэлы Николас Мадуро

"Предлагая подобного рода операции, Трамп, в общем, консолидирует определенную часть Республиканской партии, которая по-прежнему считает, что нужно проводить активную внешнюю политику, и обвиняет нынешнего президента именно в отходе от нее, — поясняет Васильев. — Есть основания думать, что это будут простые точечные бомбардировки или, напротив, какие-то попытки дестабилизировать ситуацию на местах. Опять же — в американских верхах сильна память о провале операции в заливе Свиней в 1961-м. Поэтому сейчас будут стараться избегать резких шагов".

Что же касается последствий, операция в Венесуэле, по его мнению, в любом случае станет сигналом и для других стран.

"Стоит приготовиться Мексике, еще каким-то государствам Центральной Америки, Колумбии и так далее, — говорит эксперт. — То есть произойдет очень серьезная попытка зачистить весь левый пояс. Плюс к этому в той же Мексике действительно будет война с наркокартелями. С самого начала работы нынешняя американская администрация рассматривала вопрос о применении военной силы, о бомбардировках мексиканской территории. В зависимости от результатов в Венесуэле Вашингтон примет решения и по другим странам".

Нефтяной рычаг

Пока же США предпочитают лишь давить на Боливарианскую Республику экономически.

На данный момент у берегов Венесуэлы захвачено по меньшей мере три нефтяных танкера. По словам Трампа, несмотря на то, под какими флагами шли суда, они под санкциями. Он также предупредил, что Соединенные Штаты сохранят контроль над всей конфискованной венесуэльской нефтью. "Возможно, мы ее продадим, возможно, оставим себе, а может, используем в стратегических резервах", — сказал президент.

Кроме того, он намекнул на конечную цель возможной операции: отставка Николаса Мадуро.

"Не могу сказать, зависит ли это от него самого (Мадуро)", — добавил американский лидер.