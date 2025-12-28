https://ria.ru/20251228/ukraina-2065243705.html
В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой
В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой - РИА Новости, 28.12.2025
В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой
Сотрудник украинского военкомата покончил с собой в Ивано-Франковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.12.2025
В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой
РИА Новости: в Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой