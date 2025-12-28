Рейтинг@Mail.ru
В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой - РИА Новости, 28.12.2025
22:39 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/ukraina-2065243705.html
В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой
В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой - РИА Новости, 28.12.2025
В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой
Сотрудник украинского военкомата покончил с собой в Ивано-Франковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T22:39:00+03:00
2025-12-28T22:39:00+03:00
в мире
ивано-франковская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147288/09/1472880958_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_950af56d2ef038ac8c423bb711f5e664.jpg
ивано-франковская область
украина
В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой

РИА Новости: в Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сотрудник украинского военкомата покончил с собой в Ивано-Франковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ивано-Франковской области ТЦКшник покончил с собой. Решение свести счеты с жизнью могли спровоцировать многочисленные издевательства со стороны сослуживцев. Об этом пишут в комментариях под некрологом местные жители", - сказал собеседник агентства.
По другой версии, по его словам, суициду могла способствовать так называемая рождественская речь Владимира Зеленского.
Рада рассмотрит проект об открытии ТЦК в селах и поселках
Вчера, 14:57
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
