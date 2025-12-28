Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о важности урегулирования на Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 28.12.2025
Трамп рассказал о важности урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает урегулирование конфликта на Украине главным приоритетом. РИА Новости, 28.12.2025
Трамп: нет ничего важнее урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает урегулирование конфликта на Украине главным приоритетом.
"Я считаю, что у нас есть основы для сделки. Это хорошо для Украины, хорошо для всех. Это очень важно. Нет ничего более важного", - сказал Трамп журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
На переговорах будут обсуждаться территориальные уступки, заявил Зеленский
© 2025 МИА «Россия сегодня»
0
