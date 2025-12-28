https://ria.ru/20251228/ukraina-2065237285.html
Трамп рассказал о важности урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает урегулирование конфликта на Украине главным приоритетом. РИА Новости, 28.12.2025
2025
