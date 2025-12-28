https://ria.ru/20251228/ukraina-2065231559.html
Папа римский отправил на Украину 100 тысяч упаковок супов
Папа Римский Лев XIV отправил на Украину 100 тысяч упаковок супов быстрого приготовления, сообщил портал Vatican News. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T21:17:00+03:00
