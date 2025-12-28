Рейтинг@Mail.ru
Папа римский отправил на Украину 100 тысяч упаковок супов - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/ukraina-2065231559.html
Папа римский отправил на Украину 100 тысяч упаковок супов
Папа римский отправил на Украину 100 тысяч упаковок супов - РИА Новости, 28.12.2025
Папа римский отправил на Украину 100 тысяч упаковок супов
Папа Римский Лев XIV отправил на Украину 100 тысяч упаковок супов быстрого приготовления, сообщил портал Vatican News. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T21:17:00+03:00
2025-12-28T21:17:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029922877_0:62:2541:1491_1920x0_80_0_0_4fee511dc9c3316d3d1f48d55d53dd5c.jpg
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2060998487.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029922877_59:0:2318:1694_1920x0_80_0_0_66d19577efb336296d1b094a839475ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Папа римский отправил на Украину 100 тысяч упаковок супов

Папа римский отправил на Украину 100 тысяч упаковок супов быстрого приготовления

© AP Photo / Tiziana FabiПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Tiziana Fabi
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV отправил на Украину 100 тысяч упаковок супов быстрого приготовления, сообщил портал Vatican News.
"Три грузовика перевозят 100 тысяч пачек того, что при добавлении небольшого количества воды превращается в богатые калориями супы с курицей и овощами: "небольшой жест" со стороны папы Льва XIV… для украинских семей, которые 28 декабря… получат гуманитарную помощь от Ватикана", - пишет портал.
Папа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Странная ситуация": в Киеве высказались о конфузе Зеленского в Ватикане
10 декабря, 05:01
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала