19:26 28.12.2025
Опрос показал, что думают словаки об окончании конфликта на Украине
Опрос показал, что думают словаки об окончании конфликта на Украине
Опрос показал, что думают словаки об окончании конфликта на Украине

БРАТИСЛАВА, 28 дек - РИА Новости. Более половины граждан Словакии считают, что завершение конфликта на Украине положительно повлияет на экономику республики, следует из результатов социологического исследования агентства AKO.
"Положительного влияния от завершения войны на Украине на словацкую экономику, если это произойдет в 2026 году, ожидают 52,3% респондентов, противоположного мнения придерживаются 38%", - приводит результаты исследования новостное агентство TASR в воскресенье.
Оно проводилось с 9 по 16 декабря 2025 года, в нем приняли участие 1 тысяча респондентов, статистическая погрешность не приводится.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Зеленский высказался об окончании конфликта на Украине
