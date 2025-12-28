В группировке "Запад" рассказали о боях на северо-западе Купянска

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" ликвидируют украинских военных на северо-западе Купянска, сообщило Минобороны.

« "Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" рассказал, что его подразделение находится на северо-западе города Купянск и проводит штурмовые действия, уничтожая противника", — заявили в ведомстве.

Операторы FPV-дронов обнаружили и успешно атаковали автомобиль, боевую бронированную машину и роботизированную платформу ВСУ на подступах к городу.

Накануне Минобороны подчеркнуло, что Купянск находится под контролем бойцов "Запада". По словам главы пресс-центра группировки Ивана Бигмы, подразделения 6-й армии пресекают попытки ВСУ прорваться к городу.

Командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным Колосс опроверг сообщения о том, что украинские боевики находятся на местном комбинате. Как рассказал ротный 1427-го мотострелкового полка с позывным Уран, войска продолжают твердо стоять на позициях и уничтожать мелкие группы ВСУ.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области . Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.