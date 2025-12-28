https://ria.ru/20251228/ukraina-2065182703.html
В группировке "Запад" рассказали о боях на северо-западе Купянска
В группировке "Запад" рассказали о боях на северо-западе Купянска - РИА Новости, 28.12.2025
В группировке "Запад" рассказали о боях на северо-западе Купянска
Бойцы группировки войск "Запад" ликвидируют украинских военных на северо-западе Купянска, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:27:00+03:00
2025-12-28T15:27:00+03:00
2025-12-28T17:33:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
владимир путин
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa12e851610d19270d4f601d0052080.jpg
https://ria.ru/20251227/svo-2065084206.html
https://ria.ru/20251228/kupyansk-2065155138.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31ccd097efd048a8bb6339789f5f67ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, владимир путин, харьковская область
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Герасимов, Владимир Путин, Харьковская область
В группировке "Запад" рассказали о боях на северо-западе Купянска
В группировке "Запад" сообщили о штурмовых действиях на северо-западе Купянска
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" ликвидируют украинских военных на северо-западе Купянска, сообщило Минобороны.
«
"Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" рассказал, что его подразделение находится на северо-западе города Купянск и проводит штурмовые действия, уничтожая противника", — заявили в ведомстве.
Операторы FPV-дронов обнаружили и успешно атаковали автомобиль, боевую бронированную машину и роботизированную платформу ВСУ на подступах к городу.
Накануне Минобороны подчеркнуло, что Купянск находится под контролем бойцов "Запада". По словам главы пресс-центра группировки Ивана Бигмы, подразделения 6-й армии пресекают попытки ВСУ прорваться к городу.
Командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным Колосс опроверг сообщения о том, что украинские боевики находятся на местном комбинате. Как рассказал ротный 1427-го мотострелкового полка с позывным Уран, войска продолжают твердо стоять на позициях и уничтожать мелкие группы ВСУ.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области
. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Как отметил президент, перед военными стоит задача ликвидировать группировку противника на левом берегу реки Оскол.