В группировке "Запад" рассказали о боях на северо-западе Купянска
28.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 28.12.2025 (обновлено: 17:33 28.12.2025)
В группировке "Запад" рассказали о боях на северо-западе Купянска
В группировке "Запад" рассказали о боях на северо-западе Купянска
Бойцы группировки войск "Запад" ликвидируют украинских военных на северо-западе Купянска, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.12.2025
В группировке "Запад" рассказали о боях на северо-западе Купянска

В группировке "Запад" сообщили о штурмовых действиях на северо-западе Купянска

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" ликвидируют украинских военных на северо-западе Купянска, сообщило Минобороны.
"Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" рассказал, что его подразделение находится на северо-западе города Купянск и проводит штурмовые действия, уничтожая противника", — заявили в ведомстве.

Минобороны показало кадры с бойцами "Запада" в Купянске
27.12.2025, 18:51
Вчера, 18:51
Операторы FPV-дронов обнаружили и успешно атаковали автомобиль, боевую бронированную машину и роботизированную платформу ВСУ на подступах к городу.
Накануне Минобороны подчеркнуло, что Купянск находится под контролем бойцов "Запада". По словам главы пресс-центра группировки Ивана Бигмы, подразделения 6-й армии пресекают попытки ВСУ прорваться к городу.
ВС России сорвали две попытки ВСУ прорваться к Купянску
28.12.2025, 12:17
12:17
Командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным Колосс опроверг сообщения о том, что украинские боевики находятся на местном комбинате. Как рассказал ротный 1427-го мотострелкового полка с позывным Уран, войска продолжают твердо стоять на позициях и уничтожать мелкие группы ВСУ.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Как отметил президент, перед военными стоит задача ликвидировать группировку противника на левом берегу реки Оскол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Герасимов, Владимир Путин, Харьковская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
