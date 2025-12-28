Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге выступили против отправки миротворцев на Украину
08:13 28.12.2025 (обновлено: 15:34 28.12.2025)
В бундестаге выступили против отправки миротворцев на Украину
В бундестаге выступили против отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 28.12.2025
В бундестаге выступили против отправки миротворцев на Украину
В бундестаге выступили против отправки миротворцев на Украину

Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 дек — РИА Новости. Страны НАТО и государства ЕС с антироссийской пропагандой не могут стать частью контингента миротворческих сил на Украине, прямое военное участие Германии в миссии может вовлечь ее в чужой конфликт, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
Ранее глава партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал отправить на Украину военных из стран Евросоюза, сообщает немецкая газета Die Zeit. Политик подчеркнул, что хотел бы видеть на Украине солдат с европейским флагом на форме.
"Такие меры следует рассматривать как часть милитаризации, способствующей затяжной конфронтации с Россией. Если уж речь идет о размещении контингентов, то их должны предоставлять нейтральные страны, а не государства с антироссийской пропагандой и не страны НАТО", — подчеркнул депутат.
Кроме того, Котре высказался против дальнейшего вооружения Украины и масштабной военной поддержки страны, а также против намерения стран ЕС взять на себя обязательство постоянно поддерживать украинскую армию на высоком уровне боеспособности.
"Я принципиально выступаю против направления многонациональных военных сил на Украину — даже если те будут называться "силами защиты" или "многонациональной миротворческой миссией". Прямое военное участие Германии я считаю ошибочным, поскольку оно может втянуть страну в чужую войну и повлечь за собой значительные риски эскалации", — сказал он.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на вопрос ведущего телеканала ZDF о том, что именно имеется в виду под гарантиями безопасности для Украины, предположил, что речь должна идти об обеспечении безопасности "демилитаризованной зоны", воздушного пространства Украины и ее "выхода к морю". Политик уточнил, что в ответ на "вторжения и атаки мы бы ответили". При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, могли бы ли силы бундесвера присутствовать на территории Украины.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
