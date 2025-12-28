В бундестаге выступили против отправки миротворцев на Украину

БЕРЛИН, 28 дек — РИА Новости. Страны НАТО и государства ЕС с антироссийской пропагандой не могут стать частью контингента миротворческих сил на Украине, прямое военное участие Германии в миссии может вовлечь ее в чужой конфликт, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.